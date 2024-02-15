التصنيف العالمي
بوروندي
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
138
|1086.93
139
1
|1086.17
140
1
|1085.83
141
|1078.25
142
|1072.66
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
140th
المركز الحالي
96th
التصنيف الأعلى
160th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|140
|-
|-
2023
|139
|139
|145
2022
|141
|139
|141
2021
|140
|138
|142
2020
|138
|138
|149
2019
|151
|134
|151
2018
|139
|139
|148
2017
|142
|121
|148
2016
|138
|110
|138
2015
|112
|107
|134
معلومات عن اتحاد بوروندي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟