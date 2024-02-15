التصنيف العالمي
بوروندي
بوروندي
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
138
لتوانيا
لتوانياLTU
1086.93
139
1
الفلبين
الفلبينPHI
1086.17
140
1
بوروندي
بورونديBDI
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستانTKM
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربوداATG
1072.66
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
140th
المركز الحالي
96th
التصنيف الأعلى
160th
التصنيف الأدنى
135th
معدل التصنيف
27
أكبر تقدّم
25
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
140--
2023
139139145
2022
141139141
2021
140138142
2020
138138149
2019
151134151
2018
139139148
2017
142121148
2016
138110138
2015
112107134
معلومات عن اتحاد بوروندي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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