التصنيف العالمي
بنغلاديش
بنغلاديش
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
181
تشاد
تشادCHA
920.37
182
بيليز
بيليزBLZ
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديشBAN
916.75
184
بوتان
بوتانBHU
913.02
185
جزر كوك
جزر كوك COK
897.3
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
183rd
المركز الحالي
110th
التصنيف الأعلى
197th
التصنيف الأدنى
160th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
183--
2023
183183192
2022
192186192
2021
186184189
2020
186184187
2019
187182192
2018
192192197
2017
197189197
2016
185177188
2015
182157182
معلومات عن اتحاد بنغلادش لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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