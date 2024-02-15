التصنيف العالمي
بنغلاديش
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
183rd
المركز الحالي
110th
التصنيف الأعلى
197th
التصنيف الأدنى
160th
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
21
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|183
|-
|-
2023
|183
|183
|192
2022
|192
|186
|192
2021
|186
|184
|189
2020
|186
|184
|187
2019
|187
|182
|192
2018
|192
|192
|197
2017
|197
|189
|197
2016
|185
|177
|188
2015
|182
|157
|182
معلومات عن اتحاد بنغلادش لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟