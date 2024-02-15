التصنيف العالمي
جزر الباهاما
جزر الباهاما
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقيةTLS
843.4
201
جبل طارق
جبل طارقGIB
840.8
202
جزر الباهاما
جزر الباهاماBAH
835.81
203
ليختنشتاين
ليختنشتاينLIE
833.01
204
سريلانكا
سريلانكاSRI
822.03
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
202nd
المركز الحالي
138th
التصنيف الأعلى
210th
التصنيف الأدنى
187th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
202--
2023
202197203
2022
203201204
2021
201196202
2020
196195196
2019
195195210
2018
210206210
2017
206205206
2016
205204205
2015
204194208
معلومات عن اتحاد الباهاما لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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