التصنيف العالمي
جزر الباهاما
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
200
|843.4
201
|840.8
202
|835.81
203
|833.01
204
|822.03
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
202nd
المركز الحالي
138th
التصنيف الأعلى
210th
التصنيف الأدنى
187th
معدل التصنيف
55
أكبر تقدّم
19
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|202
|-
|-
2023
|202
|197
|203
2022
|203
|201
|204
2021
|201
|196
|202
2020
|196
|195
|196
2019
|195
|195
|210
2018
|210
|206
|210
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|204
|205
2015
|204
|194
|208
معلومات عن اتحاد الباهاما لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟