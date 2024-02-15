التصنيف العالمي
أذربيجان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
113th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
170th
التصنيف الأدنى
116th
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|113
|-
|-
2023
|114
|114
|124
2022
|121
|121
|129
2021
|120
|108
|120
2020
|109
|109
|114
2019
|114
|108
|114
2018
|107
|105
|127
2017
|117
|76
|117
2016
|90
|88
|138
2015
|117
|105
|139
معلومات عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟