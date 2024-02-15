التصنيف العالمي
أذربيجان
أذربيجان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
111
1
كينيا
كينياKEN
1181.92
112
الكونغو
الكونغوCGO
1179.8
113
1
أذربيجان
أذربيجانAZE
1174.22
114
2
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةPRK
1168.12
115
8
لبنان
لبنانLBN
1168.07
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
113th
المركز الحالي
73rd
التصنيف الأعلى
170th
التصنيف الأدنى
116th
معدل التصنيف
45
أكبر تقدّم
31
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
113--
2023
114114124
2022
121121129
2021
120108120
2020
109109114
2019
114108114
2018
107105127
2017
11776117
2016
9088138
2015
117105139
معلومات عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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