التصنيف العالمي
النمسا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
25th
المركز الحالي
10th
التصنيف الأعلى
105th
التصنيف الأدنى
48th
معدل التصنيف
22
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|25
|-
|-
2023
|24
|24
|32
2022
|34
|30
|34
2021
|31
|23
|32
2020
|23
|23
|27
2019
|26
|23
|34
2018
|22
|22
|29
2017
|29
|29
|57
2016
|31
|10
|31
2015
|10
|10
|25
معلومات عن اتحاد النمسا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟