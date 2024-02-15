التصنيف العالمي
أستراليا
أستراليا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
21
2
الدنمارك
الدنماركDEN
1601.31
22
1
جمهورية كوريا
جمهورية كورياKOR
1566.21
23
2
أستراليا
أسترالياAUS
1554.82
24
2
أوكرانيا
أوكرانياUKR
1553.35
25
1
النمسا
النمساAUT
1546.1
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
23rd
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
102nd
التصنيف الأدنى
47th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
23--
2023
252529
2022
272742
2021
353241
2020
414142
2019
424146
2018
413243
2017
383855
2016
474068
2015
5757100
معلومات عن اتحاد أستراليا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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