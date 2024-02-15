التصنيف العالمي
أستراليا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
23rd
المركز الحالي
14th
التصنيف الأعلى
102nd
التصنيف الأدنى
47th
معدل التصنيف
40
أكبر تقدّم
14
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|23
|-
|-
2023
|25
|25
|29
2022
|27
|27
|42
2021
|35
|32
|41
2020
|41
|41
|42
2019
|42
|41
|46
2018
|41
|32
|43
2017
|38
|38
|55
2016
|47
|40
|68
2015
|57
|57
|100
معلومات عن اتحاد أستراليا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟