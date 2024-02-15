التصنيف العالمي
أنتيغوا وبربودا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
140
1
|1085.83
141
|1078.25
142
|1072.66
142
4
|1072.66
144
1
|1071.85
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
142nd
المركز الحالي
70th
التصنيف الأعلى
170th
التصنيف الأدنى
131st
معدل التصنيف
69
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|142
|-
|-
2023
|142
|132
|142
2022
|131
|127
|132
2021
|127
|126
|129
2020
|126
|126
|126
2019
|126
|123
|127
2018
|126
|124
|140
2017
|139
|90
|140
2016
|93
|82
|93
2015
|82
|80
|107
معلومات عن اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟