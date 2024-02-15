التصنيف العالمي
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
140
1
بوروندي
بورونديBDI
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستانTKM
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربوداATG
1072.66
142
4
إندونيسيا
إندونيسياIDN
1072.66
144
1
سورينام
سورينامSUR
1071.85
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
142nd
المركز الحالي
70th
التصنيف الأعلى
170th
التصنيف الأدنى
131st
معدل التصنيف
69
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
142--
2023
142132142
2022
131127132
2021
127126129
2020
126126126
2019
126123127
2018
126124140
2017
13990140
2016
938293
2015
8280107
معلومات عن اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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