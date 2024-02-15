التصنيف العالمي
ساموا الأمريكية
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
188th
المركز الحالي
164th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|188
|-
|-
2023
|188
|186
|188
2022
|188
|188
|190
2021
|190
|190
|192
2020
|192
|192
|192
2019
|192
|190
|194
2018
|190
|189
|194
2017
|194
|185
|194
2016
|191
|167
|191
2015
|167
|164
|203
معلومات عن اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟