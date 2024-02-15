التصنيف العالمي
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
186
ساموا
سامواSAM
896.78
187
ماكاو
ماكاوMAC
896.62
188
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكيةASA
890.97
189
لاوس
لاوسLAO
889.62
190
منغوليا
منغولياMNG
889.16
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
188th
المركز الحالي
164th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
196th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
188--
2023
188186188
2022
188188190
2021
190190192
2020
192192192
2019
192190194
2018
190189194
2017
194185194
2016
191167191
2015
167164203
معلومات عن اتحاد ساموا الأمريكية لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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