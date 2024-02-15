التصنيف العالمي
أروبا
أروبا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبيSTP
888.94
192
جيبوتي
جيبوتيDJI
882.76
193
أروبا
أروباARU
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلامBRU
870.63
195
باكستان
باكستانPAK
856.54
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
193rd
المركز الحالي
112th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
193--
2023
193192204
2022
202200203
2021
200200205
2020
200200200
2019
201187201
2018
187180188
2017
179160179
2016
160113160
2015
115112151
معلومات عن اتحاد أروبا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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