التصنيف العالمي
أروبا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
191
|888.94
192
|882.76
193
|879.32
194
|870.63
195
|856.54
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
193rd
المركز الحالي
112th
التصنيف الأعلى
205th
التصنيف الأدنى
180th
معدل التصنيف
35
أكبر تقدّم
24
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|193
|-
|-
2023
|193
|192
|204
2022
|202
|200
|203
2021
|200
|200
|205
2020
|200
|200
|200
2019
|201
|187
|201
2018
|187
|180
|188
2017
|179
|160
|179
2016
|160
|113
|160
2015
|115
|112
|151
معلومات عن اتحاد أروبا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟