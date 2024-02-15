التصنيف العالمي
أرمينيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
94th
المركز الحالي
30th
التصنيف الأعلى
159th
التصنيف الأدنى
96th
معدل التصنيف
48
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|94
|-
|-
2023
|93
|90
|97
2022
|95
|92
|95
2021
|92
|88
|99
2020
|99
|99
|102
2019
|102
|96
|106
2018
|101
|90
|101
2017
|90
|67
|90
2016
|86
|86
|125
2015
|123
|74
|127
معلومات عن اتحاد أرمينيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟