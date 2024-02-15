التصنيف العالمي
أرمينيا
أرمينيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
92
أوغندا
أوغنداUGA
1246.88
93
24
أنغولا
أنغولاANG
1238.11
94
1
أرمينيا
أرمينياARM
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا BLR
1232.8
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجوTRI
1228.05
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
94th
المركز الحالي
30th
التصنيف الأعلى
159th
التصنيف الأدنى
96th
معدل التصنيف
48
أكبر تقدّم
36
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
94--
2023
939097
2022
959295
2021
928899
2020
9999102
2019
10296106
2018
10190101
2017
906790
2016
8686125
2015
12374127
معلومات عن اتحاد أرمينيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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