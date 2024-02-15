التصنيف العالمي
الأرجنتين
الأرجنتين
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
1
الأرجنتين
الأرجنتينARG
1855.2
2
فرنسا
فرنساFRA
1845.44
3
إنجلترا
إنجلتراENG
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكاBEL
1798.46
5
البرازيل
البرازيلBRA
1784.09
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
1st
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
24th
التصنيف الأدنى
6th
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
9
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
1--
2023
111
2022
224
2021
558
2020
779
2019
9911
2018
11412
2017
414
2016
112
2015
213
معلومات عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

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إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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