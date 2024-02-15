التصنيف العالمي
الأرجنتين
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
1st
المركز الحالي
1st
التصنيف الأعلى
24th
التصنيف الأدنى
6th
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
9
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|1
|-
|-
2023
|1
|1
|1
2022
|2
|2
|4
2021
|5
|5
|8
2020
|7
|7
|9
2019
|9
|9
|11
2018
|11
|4
|12
2017
|4
|1
|4
2016
|1
|1
|2
2015
|2
|1
|3
معلومات عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟