التصنيف العالمي
أنغولا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
93rd
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
148th
التصنيف الأدنى
88th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|93
|-
|-
2023
|117
|114
|118
2022
|117
|117
|127
2021
|126
|125
|129
2020
|125
|124
|125
2019
|124
|120
|125
2018
|125
|125
|142
2017
|141
|137
|148
2016
|143
|105
|144
2015
|105
|81
|105
معلومات عن الاتحاد الأنغولي لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟