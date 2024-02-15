التصنيف العالمي
أنغولا
أنغولا
العودة
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
91
1
كوراساو
كوراساوCUW
1262.48
92
أوغندا
أوغنداUGA
1246.88
93
24
أنغولا
أنغولاANG
1238.11
94
1
أرمينيا
أرمينياARM
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا BLR
1232.8
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
93rd
المركز الحالي
45th
التصنيف الأعلى
148th
التصنيف الأدنى
88th
معدل التصنيف
31
أكبر تقدّم
34
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
93--
2023
117114118
2022
117117127
2021
126125129
2020
125124125
2019
124120125
2018
125125142
2017
141137148
2016
143105144
2015
10581105
معلومات عن الاتحاد الأنغولي لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

اذهب إلى التصنيف العالمي للرجال
التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

اذهب إلى التصنيف العالمي للسيدات