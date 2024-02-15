التصنيف العالمي
أندورا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
162
|1000.46
163
|999.48
164
|998
165
|990.61
166
|989.29
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
164th
المركز الحالي
125th
التصنيف الأعلى
206th
التصنيف الأدنى
169th
معدل التصنيف
57
أكبر تقدّم
28
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|164
|-
|-
2023
|164
|153
|164
2022
|153
|151
|155
2021
|155
|151
|158
2020
|151
|135
|151
2019
|135
|132
|139
2018
|133
|128
|141
2017
|138
|129
|203
2016
|203
|201
|203
2015
|201
|201
|205
معلومات عن اتحاد أندورا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟