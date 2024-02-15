التصنيف العالمي
الجزائر
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
43rd
المركز الحالي
15th
التصنيف الأعلى
103rd
التصنيف الأدنى
53rd
معدل التصنيف
28
أكبر تقدّم
23
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|43
|-
|-
2023
|30
|30
|34
2022
|40
|37
|44
2021
|29
|29
|33
2020
|31
|30
|35
2019
|35
|35
|70
2018
|67
|57
|69
2017
|58
|39
|67
2016
|38
|28
|38
2015
|28
|18
|28
معلومات عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟