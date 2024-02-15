التصنيف العالمي
ألبانيا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
62
2
|1399.6
63
4
|1388.25
64
2
|1382.69
65
8
|1377.06
66
2
|1376.5
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
64th
المركز الحالي
22nd
التصنيف الأعلى
124th
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|64
|-
|-
2023
|62
|59
|68
2022
|66
|65
|66
2021
|66
|63
|69
2020
|66
|66
|69
2019
|66
|61
|66
2018
|60
|56
|60
2017
|62
|51
|71
2016
|49
|35
|49
2015
|38
|22
|63
معلومات عن اتحاد ألبانيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟