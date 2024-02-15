التصنيف العالمي
ألبانيا
ألبانيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
62
2
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلنداIRL
1399.6
63
4
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطيةCOD
1388.25
64
2
ألبانيا
ألبانياALB
1382.69
65
8
جزر الرأس الأخضر
جزر الرأس الأخضرCPV
1377.06
66
2
أوزبكستان
أوزبكستانUZB
1376.5
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
64th
المركز الحالي
22nd
التصنيف الأعلى
124th
التصنيف الأدنى
78th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
18
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
64--
2023
625968
2022
666566
2021
666369
2020
666669
2019
666166
2018
605660
2017
625171
2016
493549
2015
382263
معلومات عن اتحاد ألبانيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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