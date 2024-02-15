التصنيف العالمي
أنعويلا
أنعويلا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس TCA
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية VGB
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية VIR
796.78
209
أنعويلا
أنعويلاAIA
785.69
210
سان مارينو
سان مارينوSMR
741.61
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
209th
المركز الحالي
189th
التصنيف الأعلى
210th
التصنيف الأدنى
201st
معدل التصنيف
11
أكبر تقدّم
6
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
209--
2023
209206210
2022
210209210
2021
209209210
2020
209209210
2019
210208210
2018
208206210
2017
206205206
2016
205204205
2015
204204209
معلومات عن اتحاد أنغويلا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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