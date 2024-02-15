التصنيف العالمي
أنعويلا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
206
|818.57
207
|807.57
208
|796.78
209
|785.69
210
|741.61
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
209th
المركز الحالي
189th
التصنيف الأعلى
210th
التصنيف الأدنى
201st
معدل التصنيف
11
أكبر تقدّم
6
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|209
|-
|-
2023
|209
|206
|210
2022
|210
|209
|210
2021
|209
|209
|210
2020
|209
|209
|210
2019
|210
|208
|210
2018
|208
|206
|210
2017
|206
|205
|206
2016
|205
|204
|205
2015
|204
|204
|209
معلومات عن اتحاد أنغويلا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟