التصنيف العالمي
أفغانستان
أفغانستان
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
156
سنغافورة
سنغافورةSGP
1020.5
157
غويانا
غوياناGUY
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستانAFG
1017.68
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدةNCL
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكوPUR
1007.19
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
158th
المركز الحالي
122nd
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
168th
معدل التصنيف
48
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
158--
2023
158154158
2022
155150156
2021
149149153
2020
150149151
2019
149146149
2018
147140148
2017
148147158
2016
146145156
2015
150130156
معلومات عن اتحاد أفغانستان لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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