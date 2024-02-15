التصنيف العالمي
أفغانستان
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
158th
المركز الحالي
122nd
التصنيف الأعلى
204th
التصنيف الأدنى
168th
معدل التصنيف
48
أكبر تقدّم
20
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|158
|-
|-
2023
|158
|154
|158
2022
|155
|150
|156
2021
|149
|149
|153
2020
|150
|149
|151
2019
|149
|146
|149
2018
|147
|140
|148
2017
|148
|147
|158
2016
|146
|145
|156
2015
|150
|130
|156
معلومات عن اتحاد أفغانستان لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟