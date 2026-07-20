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أخبار التصنيف العالمي
تصنيف الرجال
إسبانيا بطلة العالم تعود إلى صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola
20 يوليو 2026
كرة القدم للسيدات
أسبانيا تصنع التاريخ بتصدرها التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola
16 يونيو 2026
تصنيف الرجال
الأرجنتين تستعيد الصدارة في التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola
11 يونيو 2026
الاتحادات الأعضاء
كوسوفو: عشر سنوات من النمو على الساحة العالمية
13 مايو 2026
تصنيف السيدات
حراك كبير بين منتخبات القمة في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola
21 أبريل 2026
تصنيف الرجال
فرنسا تعود إلى صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola
1 أبريل 2026
التصنيف العالمي
نشر التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola للمنتخبات مباشرة أثناء المباريات الدولية للرجال والسيدات
18 مارس 2026
تصنيف الرجال
صعود بارز للمغرب والسنغال في أحدث نُسخة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال
19 يناير 2026
تصنيف الرجال
إسبانيا تُنهي عام 2025 في الصدارة والأردن يرتقي في التصنيف
22 ديسمبر 2025
تصنيف السيدات
أسبانيا تتشبّث بالصدارة في نسخة ديسمبر/كانون الأول من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola
11 ديسمبر 2025
تصنيف الرجال
البرازيل تُعزّز موقعها بين العشرة الأوائل وأسبانيا تُواصل تربّعها على القمة
19 نوفمبر 2025
تصنيف الرجال
الأرجنتين وألمانيا تخطفان الأضواء في لائحة أفضل عشرة منتخبات في التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola الأحدث
17 أكتوبر 2025
كرة القدم للسيدات
جزر سليمان تحقّق إنجازات جديدة بدعم من FIFA
7 أكتوبر 2025
تصنيف الرجال
إسبانيا تعود إلى قمة الهرم الدولي وتغييرات بالجملة في قائمة العشرة الأوائل
18 سبتمبر 2025
تصنيف السيدات
إسبانيا تستعيد الصدارة وتقدّم ملحوظ لبنغلاديش
7 أغسطس 2025
تصنيف الرجال
كرواتيا تعود لقائمة العشرة الكبار مع اقتراب المكسيك
10 يوليو 2025
تصنيف السيدات
الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة وتَقدُّم بالجملة لمنتخبات أمريكا الجنوبية
12 يونيو 2025
التصنيف العالمي
باراغواي تعود إلى نادي الخمسين الأوائل وتعزز حلم كأس العالم بفضل إنجازاتها التنموية المبهرة
22 أبريل 2025
تصنيف الرجال
إسبانيا تتقدم لمركز الوصيف
3 أبريل 2025
كرة القدم للسيدات
جبل طارق يحقق إنجازات بارزة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola™
25 مارس 2025
تصنيف السيدات
نشاط كبير في أفريقيا، واليابان تستعيد مكانتها بين الخمسة الكبار
6 مارس 2025
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