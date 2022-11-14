نجوم عالميون ينضمون إلى FIFA لإطلاق حملة "Football Unites the World"

نجوم عالميون من عالم المستديرة الساحرة يستهلون الحملة بنشر مقاطع فيديو

سيسلط كأس العالم FIFA الضوء على قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب

الرئيس إنفانتينو: "كرة القدم تجمع الشعوب بشكل مختلف عن أي شيء آخر"

تضافرت جهود كوكبة من نجوم العالم لإطلاق حملة "Football Unites the World" التي ستدوم طوال فترة كأس العالم FIFA™ وتُظهر القدرة الاستثنائية التي تتمتع بها اللعبة الجميلة في تقريب سكان العالم من بعضهم. من بين ألمع الأسماء في عالم المستديرة الساحرة، شارك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأليسون بيكر وكريم بنزيمة ولوسي برونز وغيليا غفين وحسن الهيدوس وروبرت ليفاندوفسكي وكارلي لويد وكاكا ونيمار وديديه دروغبا وإيمانويل بوتي في إطلاق مقاطع فيديو تسلّط الضوء على الأمل والفرح والشغف التي تمثل أبرز سمات اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وذلك عشية انطلاق البطولة التي سيتابعها أكثر من 5 مليار شخص في أرجاء المعمورة. وقال رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو: "تجمع كرة القدم الناس معًا بشكل لا مثيل له، وستكون كأس العالم FIFA بمثابة احتفال بهذه الوحدة والشغف للعبة التي نحبها كثيرًا."

حملة Football Unites the World 00:30

وتحت راية كرى القدم توحد العالم، سيتعاون FIFA خلال العرس الكروي العالمي مع مجموعة من الجهات الشريكة والمنظمات الدولية للإعلاء من شأن قضايا تتقدمها مكافحة التمييز والاستدامة والتعليم.

وتابع السيد إنفانتينو: "على الرغم من أن كرة القدم يجب أن تكون محور تركيزنا الأساسي، فإن كأس العالم تدور أيضًا حول القيم والأسباب التي تمتد إلى ما هو أبعد من أرض الملعب، ويسعدنا انضمام نجوم كرة القدم السابقين والحاليين إلينا للترويج لهذه الموضوعات وتسليط الضوء عليها، والتي توحد أيضًا العالم بأسره ".