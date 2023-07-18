الجزء 1: الأهداف

الخدمات الرئيسية التي يقدمها البرنامج منذ أكثر من 10 أعوام، بدأ برنامج FIFA Connect عمله المتمثل أساساً في التركيز على الأهداف الرئيسية التالية:

إنشاء مُعرِّف فريد موحََد لمنظومة كرة القدم

إنشاء حلقة وصل بين كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء من خلال نظام تسجيل عالمي موحََد

إزالة صوامع البيانات في الاتحادات الوطنية الأعضاء تجنُّباً لعمليات التسجيل المتكررة

إنشاء نظام لإدارة المسابقات

حقَّق البرنامج كل هدف من هذه الأهداف على مدى العقد الماضي، ليبدأ التفكير في الخطوة التالية. في إطار مبادراته الحالية، يهدف البرنامج إلى:

زيادة كثافة التسجيل على الصعيد العالمي

إدراج مُعرِّف FIFA Connect في مزيد من أقسام FIFA حيثما أمكن ذلك

توسيع نطاق خدمات إدارة كرة القدم التي تتواءم مع منصة FIFA Connect

دمج مُعرِّف FIFA Connect ضمن خدمات البيانات التي تُقدمها جهات خارجية

يهدف البرنامج في المرحلة الحالية إلى تعزيز أُسس أنظمة البيانات لكل من الاتحادات الوطنية الأعضاء وFIFA. لا يتوخى البرنامج النهوض بعملية جمع البيانات إلى أعلى المستويات فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تحويل كل هذه البيانات إلى أدوات أكثر قوة لتطوير كرة القدم في شتى المجالات. كل هذا بموجب الإرشادات واللوائح المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات وغيرها من المعايير المهمة المعمول بها في مجال حماية البيانات.

تتمثل الأهداف التالية في ضمان أمن البيانات لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في سعينا إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

الجزء 2: الوظائف

يقدّم البرنامج حالياً مجموعة من الأدوات والموارد المتاحة للاتحادات الأعضاء، يمكنهم توظيفها بطرق مختلفة ضمن أعمالهم الإدارية.

الأدوات والموارد الداخلية يمكن للاتحادات الأعضاء الاستعانة بهذه الأدوات والموارد واستخدامها بشكل مباشر. منصة FIFA Connect = نسخةFIFA من نظام التسجيل الوطني، المستخدم لتسجيل جميع الجهات الفاعلة في كرة القدم بالاتحادات الوطنية الأعضاء

نظام FIFA Connect لإدارة المسابقات (FCMS) = نسخة FIFA من نظام إدارة المسابقات، المستخدم لإدارة جميع مسابقات كرة القدم/كرة القدم داخل الصالات/كرة القدم الشاطئية

عناصر واجهة مستخدم صفحة ويب نظام FIFA Connect لإدارة المسابقات (FCMS) = عناصر واجهة المستخدم لعرض البيانات من نظام FIFA Connect لإدارة المسابقات على أي موقع ويب، ما يُتيح تسهيل معاينة جميع المعلومات المهمةذات الصلة بالمسابقات

منصة تبادل البيانات (DXP) = منصة خاصة بجودة البيانات مُصمَّمة لتمكين الاتحادات الوطنية الأعضاء من التواصل مباشرة مع بعضها البعض لحل الإشكالات المتعلقة بعمليات التسجيل الدولية المتكررة

الأدوات والموارد الخارجية هي الأدوات والموارد غير الملموسة التي لا تتحكم فيها الاتحادات الوطنية الأعضاء بشكل مباشر، بل تكتفي بالتفاعل معها و/أو تشكل جزءاً من الخدمة الإجمالية: FIFA Connect ID Service Bus = خدمة اتصال متاحة على خدمة مُعرِّف FIFA Connect تُمكِّن مختلف الأنظمة من إرسال رسائل محدَّدة بين بعضها البعض

FIFA Connect ID Directory = مجموعة تضم كافة مُعرِّفات FIFA Connect إلى جانب 3 نقاط بيانات يمكن تخزينها: الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد ونوع الجنس

FIFA Admin Console = منصة تُستخدم لمراقبة مسار التدقيق فيما يتعلق بجميع عمليات التسجيل عبر مُعرِّف FIFA Connect بالإضافة إلى فهم جودة البيانات الحالية لعمليات التسجيل الخاصة بالاتحادات الوطنية الأعضاء

الجزء 3: فوائد استخدام FIFA Connect ونظام FIFA Connect لإدارة المسابقات

تتمثل الفائدة الأساسية لمنصة FIFA Connect ونظام FIFA Connect لإدارة المسابقات في مجانية الاستخدام للاتحادات الوطنية الأعضاء. بموجب اللوائح الحالية لبرنامج FIFA Forward في دورته الثالثة (Forward 3.0)*، تحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء مجاناً على كل من منصة FIFA Connect ونظام FIFA Connect لإدارة المسابقات، بالإضافة إلى جميع الأدوات ذات الصلة. تهدف هذه المقاربة إلى تشجيع الاتحادات الوطنية الأعضاء على استخدام نظامنا والحرص على استثمار الأموال المُخصَّصة لها في جهود أخرى لا تقل أهمية.

تُتيح أنظمتنا أيضاً للاتحادات الوطنية الأعضاء توحيد ممارسات تسجيل اللاعبين وإدارة المسابقات، حيث تم تصميم منصاتنا على أساس معايير من الطراز العالمي. هذا يعني أن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم، الكبيرة منها والصغيرة، ستستخدم نفس النظام المُخصَّص للبيانات، بما يضمن إمكانية تبادل جميع بيانات اللاعبين بسهولة على المستوى العالمي. هذا يعني أنه يمكن بسهولة تبادل بيانات مهمة أخرى مثل تلك المتعلقة بانتقالات اللاعبين على الصعيد الدولي والتعويضات المقدمة للأندية على تدريب اللاعبين وتأهيلهم ومدفوعات التعويضات التضامنية، ونقل تلك المعلومات إلى جميع الجهات الفاعلة على الصعيد العالمي، سعياً منا إلى ضمان جودة بيانات مستخدمينا. يُشكل نظام البيانات هذا أساساً رئيسياً للعمل المهم الذي يقوم به فريق نظام FIFA Connect لإدارة المسابقات وفريق غرفة المقاصة FIFA.

تعكس منصاتنا احتياجات الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوجه الأكمل. هل تحتاجون إلى طلب شهادات طبية مُعينة للاعبين المسجلين لديكم؟ هل تريدون أن تتولى الاتحادات الإقليمية مسؤولية تسجيل اللاعبين الهواة على أن تركز الاتحادات الوطنية الأعضاء على عمليات التسجيل في كرة القدم الاحترافية؟ هل تحتاجون إلى نظام تسجيل يتيح لكم ترجمة محتواه إلى لغتكم المحلية؟ تتَّسم منصة FIFA Connect وأنظمة إدارة المسابقات بمستوى عالٍ من التخصيص بما يعكس الاحتياجات الإدارية للاتحادات الوطنية الأعضاء في منصاتهما الخاصة.

لا تقتصر فوائد هذا النظام على سعينا المستمر إلى تحقيق النمو فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الدعم الذي نُقدِّمه لدينا 24/7 حتى يتسنى للاتحادات الوطنية الأعضاء في أي وقت أن تطمئن إلى أن منصاتها ستعمل بكامل طاقتها، خاصة خلال اللحظات المهمة مثل فترات التسجيل والانتقالات. وأخيراً، تعمل منصة FIFA Connect ونظام FIFA Connect لإدارة المسابقات دائماً على إضافة ميزات جديدة ومثيرة نعلم أنها ستساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء في سعيها لتحسين عملها في مجال كرة القدم. *برنامج FIFA Forward في دورته الثالثة (Forward 3.0)، المادة 6: الدعم المالي وغير المالي، الفقرة 10: الأدوات الرقمية.

الجزء 4: خطوات للعمل بمنصة FIFA Connect ونظام FIFA Connect لإدارة المسابقات

بعد عقد من العمل الدؤوب، نجح برنامج FIFA Connect في ترك أثر كبير في جزء مهم من منظومة كرة القدم العالمية، حيث حصل 205 من الاتحادات الوطنية الأعضاء على مُعرِّف FIFA Connect ID، بينما أصبح 118 يستخدمون منصة FIFA Connect، علماً أن أكثر من 100 يعملون بالنظام المباشر لمنصة لإدارة المسابقات.