مؤتمر كرة قدم الاحترافية

ينظم قسم كرة القدم الاحترافية عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل حيث يجتمع خبراء في المجال بهدف تبادل المعارف وأفضل الممارسات وبحث أحدث الاتجاهات التي تؤثر في بيئة كرة القدم على مستوى الأندية. وتشمل هذه الأحداث مجموعة من المواضيع، مثل أفضل الممارسات الإدارية والبيانات وأهمية القرارات المستندة إليها، وتراخيص الأندية وإدارة الملاعب، إلخ.
فيما يلي، قائمة بمؤتمرات كرة القدم الاحترافية السابقة:
بوينس آيرس (الأرجنتين): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA بالتعاون مع CONMEBOL.
أورلاندو (الولايات المتحدة الأمريكية): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA بالتعاون مع CONCACAF.
سان خوسيه (كوستاريكا): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA بالتعاون مع CONCACAF.
أسونسيون (باراغواي): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA بالتعاون مع CONMEBOL (مؤتمران).
القاهرة (مصر): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA بالتعاون مع CAF. زيورخ (افتراضي): مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA لعام 2021بالتعاون مع القسم الفني لـ FIFA في اجتماع افتراضي (يمكنك مشاهدة أشغال المؤتمر من جديد) لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بكرة القدم للرجال، بما في ذلك الإصلاح المستمر لنظام الانتقال وجمع مختلف وجهات النظر حول مستقبل الجدول الزمني للمباريات الدولية.
معرض صور مؤتمر كرة القدم الاحترافية FIFA لعام 2021:
مؤتمر FIFA لكرة القدم الاحترافية
01/06
FIFA Professional Football Conference 24.11.2021
02/06