مؤتمر كرة قدم الاحترافية

ينظم قسم كرة القدم الاحترافية عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل حيث يجتمع خبراء في المجال بهدف تبادل المعارف وأفضل الممارسات وبحث أحدث الاتجاهات التي تؤثر في بيئة كرة القدم على مستوى الأندية. وتشمل هذه الأحداث مجموعة من المواضيع، مثل أفضل الممارسات الإدارية والبيانات وأهمية القرارات المستندة إليها، وتراخيص الأندية وإدارة الملاعب، إلخ.