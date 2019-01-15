تقدّم مكاتب التطوير الإقليمية إرشاداً ودعماً بغاية الأهمية للاتحادات الوطنية، وتشكِّل وسيلة لتطبيق برامج التطوير عبر برنامج FIFA Forward على المستويين الإقليمي والمحلي، وبدعم من قسم FIFA المعني بالاتحادات الوطنية في مكتب FIFA في باريس. ومن شأن هذا الحضور المحلي الأقوى أن يسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم بتكوين فهم أفضل للأهداف الرئيسية للاتحادات الوطنية وسياق عملها على الأرض والتحديات التي تواجهها في سياق تطوير كرة القدم للرجال والسيدات، بدءاً من فئة البراعم وصولاً إلى النخبة.
تشمل الأنشطة الرئيسية لمكاتب التطوير الإقليمية ما يلي:
إدارة برنامج FIFA Forward (بما في ذلك تطبيق مشاريع البرنامج والإشراف عليها)
تمثِّل محطة التواصل الأولى بالنسبة للاتحادات الوطنية الأعضاء
تنسيق وتوفير الدعم لأنشطة FIFA في المنطقة المعنية
التشارك بالمعارف وتوفير خدمات التعليم للاتحادات الوطنية الأعضاء
توفير الإرشاد الاستراتيجي والعملياتي للاتحادات الوطنية الأعضاء
جمع المعلومات المهمة لـFIFA
FIFA أقرب من الاتحادات الوطنية الأعضاء من أي وقت مضى بفضل مكاتب التطوير الإقليمية. تُجسِّد مكاتب FIFA الإقليمية حضور الاتحاد الدولي لكرة القدم حول العالم. من خلال المكاتب الإقليمية، يكوِّن FIFA فهماً أفضل للمشاكل التي تواجه الاتحادات الوطنية في مناطقها وتلبّي توقعاتها فيما يتعلق بتطوير كرة القدم حول العالم والنهوض بها.