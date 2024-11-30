بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ تحقق أرقاماً قياسية على مستوى الاستدامة والتفاعل الجماهيري على الصعيد العالمي

تابع أكثر من ملياري مشجع نسخة 2023 التي أقيمت في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

اتساع نطاق الانتشار في أوقيانوسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يعكس الأثر الكبير للبطولة العالمية التي شهدت مشاركة ثمانية منتخبات جديدة

يُبرز تقرير الاستدامة الخاص بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ مدى القدرة الهائلة لفريق البطولة على التعامل مع 12 أولوية من أولويات الاستدامة الرئيسية

كشف تقريران منفصلان أن أكثر من ملياري شخص في مختلف أرجاء المعمورة تفاعلوا مع أحداث النسخة الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA™، بينما تم بلوغ آفاق جديدة في كيفية تنظيم الأحداث الكبرى على نحو مسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً ويُراعي حقوق الإنسان.

فقد حققت البطولة، التي أقيمت في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، أرقاماً قياسية جديدة في مبيعات التذاكر ونِسب المتابعة والمشاهدة والتفاعل عبر المنصات الرقمية، حيث أوضح التقريران أن الإنجازات المسجلة في نسخة 2023 امتدت لتشمل مجالات خارج المستطيل الأخضر.

كشف تقرير التفاعل والجماهير العالمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ الذي أعدته شركة نيلسن - الشركة الرائدة عالمياً في مجال رؤى وبيانات وتحليلات الجمهور - عن زيادة كبيرة في نسبة البث للبطولة في أوقيانوسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ذلك أن ملاعب النسخة التاسعة من البطولة شهدت حضور ما يقرب من مليوني مشجع ومشجعة في المدرجات، علماً أن أستراليا ونيوزيلندا 2023 كانت أول نسخة على الإطلاق تضم 32 منتخباً، حيث أكدت التطور المتزايد للعبة النسائية من خلال التألق المذهل والذكريات الرائعة التي خلَّفتها جل المنتخبات المشاركة للمرة الأولى في تاريخها.

وبالموازاة مع ذلك، سُجلت نِسب متابعة جماهيرية هائلة من شتى أنحاء العالم، حيث شوهدت أحداث البطولة عبر البث التلفزي الأرضي والفضائي والرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي ومختلف قنوات FIFA، علماً أن نسخة 2023 هي الأولى التي تستضيفها دولتان من اتحادين قاريين مختلفين.

يتضمن التقرير التفصيلي المصاحب تحليلاً جغرافيًا يُظهر أن البطولة - الأولى التي تستضيفها اتحادات أعضاء في FIFA تمثل اتحادين مختلفين - حققت نجاحًا هائلاً في منطقة أوقيانوسيا، والتي شهدت زيادة بنسبة 232.6٪ في عدد المشاهدين مقارنة بالنسخة السابقة، التي أقيمت في فرنسا في عام 2019. وقد أسعدت التغطية المباشرة في وقت الذروة المشجعين في كلا البلدين المضيفين، مع زيادة بنسبة 161.3٪ في الأعداد في أوتياروا نيوزيلندا إلى جانب تحسن بنسبة 204.1٪ في أستراليا، حيث وصلت ماتيلداس إلى الدور نصف النهائي لأول مرة.

وعلاوة على ذلك، ساهمت تغطية قنوات بين إن سبورتس بشكل رئيسي في تزايد الاهتمام الجماهيري في أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 338.8%، مقارنة بالنسخة السابقة. كما شكَّل توسيع نطاق المشاركة إلى 32 منتخباً فرصة لتألق مزيد من اللاعبات على الساحة العالمية، بقدر ما ألهم العديد من الفتيات والسيدات في مختلف أنحاء العالم للانخراط في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

ففي الإجمال، حظيت البطولة بمتابعة ما معدله 14.12 مليون مشجع عبر أرجاء المعمورة، وذلك على امتداد مبارياتها الـ 64، والتي بلغت ذروتها في فوز إسبانيا باللقب للمرة الأولى عقب تغلبها على إنجلترا (1-0) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستراليا في سيدني/وانغال، علماً أن هزيمة منتخب ماتيلداس (1-3) أمام نظيره الإنجليزي في الدور نصف النهائي كان بمثابة الحدث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في تاريخ أستراليا منذ بدء التسجيل الإحصائي.

كما يعكس تقرير الاستدامة الخاص بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ الجهود المتضافرة التي بذلها كل من FIFA وفرعه المحلي المعني بتنظيم البطولة وجميع الجهات الفاعلة المعنية لإعطاء الأولوية للاستدامة في كل جانب من جوانب الحدث،

إذ يشرح التقرير بالتفصيل أُسس الممارسات المستدامة التي قامت عليها البطولة، مع التركيز بشدة على الإرث الذي يمكن تركه للأجيال القادمة، بدءاً من التدابير المتَّخذة لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق والخدمات، مروراً عبر التخفيف من الآثار البيئية، ثم وصولاً إلى الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادرات الحماية.

وبمناسبة نشر التقرير، المتاح في صيغة إلكترونية، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA: "بصفتنا الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم، فإننا أمام مسؤولية كبيرة وفرصة فريدة للنهوض باللعبة وتسخير قوتها وصون نزاهتها وجعلها في متناول الجميع. وإذ نتطلع إلى المستقبل بينما نبدأ الاستعدادات للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، فإن التزامنا بالاستدامة سيبقى في صميم تخطيطنا".

وتابع: "من شأن تسليط الضوء على الإنجازات المحققة - من قبيل تخصيص تذاكر لتسهيل عملية دخول ذوي الاحتياجات الخاصة والمبادرات البيئية وحماية حقوق الإنسان - أن يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز من جهة، والاسترشاد به للأحداث المستقبلية من جهة أخرى".