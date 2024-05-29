تعيين ماتياس غرافستروم رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA

اجتمع مجلس FIFA قبل انعقاد كونغرس FIFA الرابع والسبعين في بانكوك، تايلاند، وعيَّن السيد ماتياس غرافستروم (السويد/هولندا) رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA بعد ترشيحه على أساس مؤقت خلال الاجتماع المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال غرافستروم في هذا الصدد: "أشعر بعميق الفخر والاعتزاز لتعييني أميناً عاماً لـFIFA، وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لرئيس FIFA جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية ونواب الرؤساء وأعضاء مجلس FIFA على الثقة التي وضعوها في شخصي لخدمة كرة القدم من خلال تقلُّد هذا المنصب الهام."

وأضاف: "كُرة القدم هي شغفي الأول منذ نعومة أظافري، حيث بدأتُ في ممارستها وأنا طفل ثم عملتُ في كرة القدم على جميع المستويات طوال حياتي. لذا تعجز الكلمات عن وصف مشاعري في هذه اللحظة وأنا مُقبل على التحدي الأكبر في حياتي المهنية بكل فخر واعتزاز وإحساس عميق بحجم المسؤولية. فمع فريق FIFA، سأُكرِّس نفسي أكثر من أي وقت مضى لخدمة كرة القدم، لعبتنا الجميلة، ولخدمة FIFA واتحاداته الأعضاء الـ211."