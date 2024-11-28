إجراءات وتوزيع المنتخبات الأوروبية على فئات سحب قرعة تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™

تم تقسيم منتخبات أوروبا على خمسة أوعية

يضم الوعاء الأول منتخبات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بالإضافة للمنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفاً

تُقام القرعة يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 وتُبث مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+

بناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola الذي نُشر اليوم، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وبموجب التصنيف، سيضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا) بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفاً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا)، مع العلم أن النمسا تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات كأس العالم FIFA 1986™.

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناءً على التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola، مع العلم أن فوز منتخبَي سلوفاكيا على إستونيا وتشيكيا على جورجيا جعلهما ينضمان إلى فرق الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء 1، ومن ثم الثاني وصولاً إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي. وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة. هذا ويمكن الاطلاع على الشرح الكامل لإجراءات القرعة وبنودها وشروطها في وثيقة إجراءات قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

تصنيف المنتخبات في أوعية قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ (بناءً على التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola)

الوعاء الأول: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وتشيكيا والنرويج

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورغ وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو

القرعة التمهيدية لكأس العالم FIFA 26™ Previous 01 / 05 UEFA Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ | Pot 1 02 / 05 UEFA Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ | Pot 2 03 / 05 UEFA Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ | Pot 3 04 / 05 UEFA Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ | Pot 4 05 / 05 UEFA Preliminary Draw for the FIFA World Cup 26™ | Pot 5 Next

تغطية مباشرة على موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وجهات البث الرسمية

ستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى المسابقة العالمية الموسعة في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا. سيتمكن المشجعون من جميع أنحاء العالم من متابعة القرعة مباشرة على موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وشركاء البث.

بعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علماً أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة.

يُذكر أن التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستقام بين شهري مارس/آذار 2025 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة. أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس/آذار 2026 عندما تُقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخباً - وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات والرباعي الأعلى ترتيباً من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم FIFA من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.