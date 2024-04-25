كل البيانات الإعلامية

Aramco and FIFA announce global partnership
تجاري
إعلان شراكة عالمية بين أرامكو وFIFA
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - APRIL 24: A view of the Football Unites the World flag alongside the FIFA flag during the FTC Women's Football Filming at HoF, Home of FIFA on April 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 14: The official Adidas match ball Conex24 and the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Trophy is captured prior to the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 on February 14, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
تجاري
حي دبي للتصميم يستعدّ لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™
١٥ فبراير ٢٠٢٤
International Transfer Snapshot January 2024
تقارير الانتقالات
أرقام قياسية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية
١٣ فبراير ٢٠٢٤
ASUNCION, PARAGUAY - DECEMBER 01: The trophy is seen on display ahead of the presentation following the FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 Final Match between Italy and Portugal at Estadio Mundialista "Los Pynandi" on December 01, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™: ختام جولة "تجربة كأس البطولة" بانتظاركم في دبي
٩ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 4: FIFA President Gianni Infantino, FIFA Legend Heather O'Reilly, Jenny Taft,FIFA Legend Cafú, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, Kevin Hart, Jenny Taft and Andrés Cantor at FIFA World Cup 2026 Match Schedule announcement on February 4, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Eva Marie Uzcategui - FIFA/Getty Images)
كأس العالم 2026 FIFA™
نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك/نيو جيرسي والافتتاح في مكسيكو سيتي
٤ فبراير ٢٠٢٤
2023 edition of the Global Transfer Report
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
٣٠ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 24: A detailed view of the FBSWC Official Match Ball at HoF, Home of FIFA on November 24, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
تجاري
انطلاق مرحلة بيع التذاكر الحصرية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024™
٢٥ يناير ٢٠٢٤
AL KHOR, QATAR - NOVEMBER 20: Visa LED Boards are displayed during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group A match between Qatar and Ecuador at Al Bayt Stadium on November 20, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Cathrin Mueller - FIFA/FIFA via Getty Images)
تجاري

تمديد الشراكة بين FIFA وVisa لتشمل كأس العالم 2026 FIFA™

٢٤ يناير ٢٠٢٤
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 15: FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo with winners during The Best FIFA Football Awards 2023 at the Eventim Apollo on January 15, 2024 in London, United Kingdom. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
The Best FIFA Football Awards™
أيتانا بونماتي وليونيل ميسي يعتليان منصة التتويج في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA في لندن
١٥ يناير ٢٠٢٤
The Best 2023 branding
The Best FIFA Football Awards™
ريشمين تشودري وتييري هنري يقودان فريق تقديم جوائز ™The Best FIFA Football Awards
١٤ يناير ٢٠٢٤
KIGALI,RWANDA - NOVEMBER 28: A general view during the Financial Governance Workshop Kigali, Day 1 on November 28, 2023 in Kigali,Rwanda. (Photo by Logan Aimable/FIFA)
المنظمة
FIFA يُطلق أداة رقمية جديدة لبيانات الأندية الخاضعة لحظر التسجيل
١١ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: Players during FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
المنظمة
تقرير برنامج FIFA Forward يُسلط الضوء على تطويره المستدام لكرة القدم حول العالم
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: FIFA President Gianni Infantino holds up a sign announcing Chile as the hosts for the FIFA U-20 World Cup 2025 during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: (L-R) FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, FIFA Senior Vice-President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
Football Agents in International Transfer Report - November 2023
الوكلاء
إنفاق مبالغ قياسية على خدمات الوكلاء عام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 02: #NoDiscrimination / No Discrimination LED Boards during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group F match between Panama and France at Sydney Football Stadium on August 02, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
مكافحة التمييز
FIFA وFIFPRO يصدران تقريراً عن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تقديم ثلاثة ملفات ترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٩ ديسمبر ٢٠٢٣
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كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™
الأغنية الرسمية لمهرجان الأبطال في السعودية بصوت الفنانة بيبي ريكسا
٩ ديسمبر ٢٠٢٣