كل البيانات الإعلامية

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تجاري
إعلان شراكة عالمية بين أرامكو وFIFA
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
انطلاق المشروع التجريبي لسلسلة FIFA للمباريات الودية في مارس/آذار 2024
٢٦ فبراير ٢٠٢٤
تجاري
حي دبي للتصميم يستعدّ لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™
١٥ فبراير ٢٠٢٤
تقارير الانتقالات
أرقام قياسية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية
١٣ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™: ختام جولة "تجربة كأس البطولة" بانتظاركم في دبي
٩ فبراير ٢٠٢٤
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
كأس العالم 2026 FIFA™
نهائي كأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك/نيو جيرسي والافتتاح في مكسيكو سيتي
٤ فبراير ٢٠٢٤
القانوني
تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2023
٣٠ يناير ٢٠٢٤
تجاري
انطلاق مرحلة بيع التذاكر الحصرية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024™
٢٥ يناير ٢٠٢٤
تجاري
تمديد الشراكة بين FIFA وVisa لتشمل كأس العالم 2026 FIFA™
٢٤ يناير ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™
أيتانا بونماتي وليونيل ميسي يعتليان منصة التتويج في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA في لندن
١٥ يناير ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™
ريشمين تشودري وتييري هنري يقودان فريق تقديم جوائز ™The Best FIFA Football Awards
١٤ يناير ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA يُطلق أداة رقمية جديدة لبيانات الأندية الخاضعة لحظر التسجيل
١١ يناير ٢٠٢٤
المنظمة
تقرير برنامج FIFA Forward يُسلط الضوء على تطويره المستدام لكرة القدم حول العالم
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
الوكلاء
إنفاق مبالغ قياسية على خدمات الوكلاء عام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
مكافحة التمييز
FIFA وFIFPRO يصدران تقريراً عن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™
١١ ديسمبر ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تقديم ثلاثة ملفات ترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٩ ديسمبر ٢٠٢٣
كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™
الأغنية الرسمية لمهرجان الأبطال في السعودية بصوت الفنانة بيبي ريكسا
٩ ديسمبر ٢٠٢٣
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