اتفاق شراكة بين MYTHICAL GAMES وFIFA لتمكين مستخدمي الأجهزة المحمولة من خوض تجربة لعبة كرة القدم الجديدة "FIFA Rivals" بجميع أنحاء العالم

يمثل هذا الإعلان مرحلة جديدة في ألعاب FIFA المنتشرة على نطاق واسع

ستكون لعبة "FIFA Rivals" متاحة مجاناً على منصة Mythical

تؤكد الاتفاقية التزام FIFA بتعزيز مشاركة الجماهير من خلال التقنيات الناشئة

أعلن FIFA واستوديو تكنولوجيا الجيل الحديث من الألعاب Mythical Games عن إبرام اتفاق شراكة لإطلاق FIFA Rivals – وهي لعبة فيديو رائدة في كرة القدم ومرخصة رسمياً عبر الأجهزة المحمولة.

ومن المقرر إصدار لعبة FIFA Rivals على منصة Mythical Platform، حيث ستنطوي على الخصائص المثيرة لأجواء التنافس في صالات الألعاب، وذلك لتقديم تجربة لعب غير مسبوقة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

وبمناسبة إطلاق مرحلة جديدة من توسيع باقة FIFA للألعاب والرياضات الإلكترونية، سيشكل التعاون مع Mythical Games جزءاً بالغ الأهمية من فئة ألعاب اللامحاكاة مع إتاحة فرص جديدة ومثيرة لعشاق كرة القدم من أجل الانخراط فيها.

كما يؤكد الاتفاق مدى التزام FIFA باستشراف آفاق رقمية جديدة وسهلة الوصول على نطاق عالمي واسع، فضلاً عن تعزيز إشراك عشاق اللعبة الجميلة والتفاعل معهم من خلال التقنيات الناشئة،

وهو ما يضع Mythical Games أمام فرصة للمساهمة بخبرتها الواسعة في إثراء مجال ألعاب كرة القدم، وهي التي سبق لها أن أدارت لعبة Rivals على الأجهزة المحمولة، حيث نالت استحساناً كبيراً لدى الجمهور محققة أكثر من خمسة ملايين عملية تنزيل. ذلك أن FIFA Rivals ستتيح لكل لاعب ولاعبة فرصة فريدة لإنشاء نادٍ في كرة القدم وإدارته، بما يتيح للمستخدمين إمكانية تشكيل فرقهم والارتقاء بأدائها وتعزيز صفوفها، ومن ثم استخدام فِرقهم لمواجهة مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي بنمط "لاعب ضد لاعب" (PvP) على غرار أجواء التنافس في صالات الألعاب.

وستكون اللعبة مجانية وستشمل أسواقاً خاصة باللعبة ومتاحة عبر الإنترنت، علماً أنها ستقوم على نظام Mythos للبيانات، والذي يتيح للاعبين امتلاك عقود نجوم كرة القدم المفضلين لديهم وشرائها وبيعها والتداول بشأنها.

وفي هذ االصدد، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـFIFA: "نحن سعداء بالشراكة مع Mythical Games لإطلاق لعبة FIFA Rivals، التي من شأنها أن توفر لعشاق كرة القدم تجربة فريدة للعب عبر الأجهزة المحمولة في خطوة تساهم في ترسيخ ارتباطهم بالرياضة، فهي لعبة مبتكرة وسهلة الوصول، حيث تمثل إضافة قيِّمة إلى باقتنا الآخذة في التوسع على مستوى الألعاب والرياضات الإلكترونية".

من جهته، قال جون ليندن، مؤسس شركة Mythical Games ورئيسها التنفيذي: "نتطلع بشوق لشراكتنا هذه مع FIFA والمساهمة بخبرتنا في خلق تجربة لا مثيل لها على صعيد ألعاب كرة القدم".

وتابع: "هدفنا هو تكرار النجاح الذي حققناه في لعبة Rivals السابقة وبلوغ آفاق جديدة في مجال ألعاب web3. ذلك أن الجمع بين نجوم كرة القدم المرخصين رسمياً (السابقين منهم والحاليين)، والأندية المرموقة من مختلف أنحاء العالم واللعب التنافسي على المستوى العالمي في الرياضات الإلكترونية من شأنه أن يرتقي بمجال الألعاب إلى آفاق جديدة، إذ تنطوي شراكتنا طويلة الأمد مع FIFA على مخططات هائلة للاندماج في منصة FIFA للرياضات الإلكترونية بهدف منح اللاعبين في كل بلد إمكانية أن يصبحوا مشاركين أو مشجعين".