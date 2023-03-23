FIFA يستهل عملية التقدم بملفات استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

من المتوقع أن يختار كونغرس FIFA الدولة/الدول المستضيفة بتاريخ 17 مايو/أيار 2024 فتح FIFA باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي ستكون الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، ومن المتوقع أن يقوم مؤتمر FIFA، وللمرة الأولى، باختيار الدولة/الدول المستضيفة لنسخة 2027 وذلك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. تقوم عملية الترشح لاستضافة البطولة على نفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها عملية الترشح الناجحة لتنظيم نسخة 2023، والتي تشمل نشر المعلومات والوثائق الأساسية الخاصة بكل ملف ترشح، والعمل بموجب قواعد سلوك صارمة، وتطبيق خطة تقييم شاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز عملية الترشح لاستضافة نسخة 2027 بحيث تشمل العناصر الجديدة التالية: مراحل اتخاذ القرار سيقوم مجلس FIFA باختيار ما يصل إلى 3 ملفات استضافة، وسيقوم مؤتمر FIFA بإجراء تصويت مفتوح لاختيار الدولة/الدول المستضيفة. فريق عمل لتقييم الملفات سيقوم FIFA بتأسيس فريق عمل لتقييم كافة الملفات المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وسيُصادق مجلس FIFA على تشكيلة أعضاء فريق العمل بعد معرفة الاتحادات الوطنية المتقدمة بطلبات استضافة. إجراءات نزاهة إضافية إلى جانب تعيين شركة تدقيق مالي مستقلة لمراقبة التزام FIFA بمبادئ وإجراءات عملية التقدم بملفات الاستضافة، ومن أجل مراقبة الالتزام بمراحل عملية الترشيح لاستضافة البطولة، سيكون مطلوباً من القائمين على كل ملف استضافة تعيين مسؤول عن الأخلاقيات وعن الامتثال بالقواعد.