FIFA يستهل عملية التقدم بملفات استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

عملية الترشح الأوسع في تاريخ البطولة
أمام الاتحادات الوطنية حتى 21 أبريل/نيسان 2023 كي تعرب عن اهتمامها باستضافة البطولة
من المتوقع أن يختار كونغرس FIFA الدولة/الدول المستضيفة بتاريخ 17 مايو/أيار 2024 فتح FIFA باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي ستكون الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، ومن المتوقع أن يقوم مؤتمر FIFA، وللمرة الأولى، باختيار الدولة/الدول المستضيفة لنسخة 2027 وذلك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. تقوم عملية الترشح لاستضافة البطولة على نفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها عملية الترشح الناجحة لتنظيم نسخة 2023، والتي تشمل نشر المعلومات والوثائق الأساسية الخاصة بكل ملف ترشح، والعمل بموجب قواعد سلوك صارمة، وتطبيق خطة تقييم شاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز عملية الترشح لاستضافة نسخة 2027 بحيث تشمل العناصر الجديدة التالية: مراحل اتخاذ القرار سيقوم مجلس FIFA باختيار ما يصل إلى 3 ملفات استضافة، وسيقوم مؤتمر FIFA بإجراء تصويت مفتوح لاختيار الدولة/الدول المستضيفة. فريق عمل لتقييم الملفات سيقوم FIFA بتأسيس فريق عمل لتقييم كافة الملفات المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وسيُصادق مجلس FIFA على تشكيلة أعضاء فريق العمل بعد معرفة الاتحادات الوطنية المتقدمة بطلبات استضافة. إجراءات نزاهة إضافية إلى جانب تعيين شركة تدقيق مالي مستقلة لمراقبة التزام FIFA بمبادئ وإجراءات عملية التقدم بملفات الاستضافة، ومن أجل مراقبة الالتزام بمراحل عملية الترشيح لاستضافة البطولة، سيكون مطلوباً من القائمين على كل ملف استضافة تعيين مسؤول عن الأخلاقيات وعن الامتثال بالقواعد.
أهم التواريخ ستكون الفرصة متاحة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء حتى 21 أبريل/نيسان للتقدم بوثيقة الإعراب عن اهتمامها باستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™. من بين التواريخ المهمة الأخرى: 19 مايو/أيار 2023: تأكيد الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها بالتقدم بملف لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عبر إرسال اتفاقية ملف الترشيح. أغسطس/آب 2023: تنظيم ورشة عمل عن ملف الترشح وبرنامج للمراقبة خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™. 8 ديسمبر/كانون الأول 2023: تتقدم الاتحادات الوطنية الأعضاء بملفات الاستضافة إلى FIFA.
فبراير/شباط 2024: يُنظم FIFA زيارات تفقدية للدول التي تقدمت بملفات استضافة للبطولة. مايو/أيار 2024: ينشر FIFA تقرير تقييم ملفات الاستضافة. الربع الثاني من عام 2024: يختار مجلس FIFA ملفات الاستضافة المقبولة. 17 مايو/أيار 2024: يختار مؤتمر FIFA الدولة/الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™. مع التنويه إلى أن التواريخ المذكورة أعلاه قد تكون عرضة للتغيير.
“وعن هذا، قالت أمينة FIFA العامة فاطمة سامورا : "سيبني كأس العالم FIFA 2027 على إرث نسخة أستراليا ونيوزيلندا التي تنطلق بعد أشهر قليلة ويُنتظر أن تكسر الأرقام القياسية. وتماشياً مع التزام FIFA بكرة قدم السيدات، تطُبِّق عملية الترشح لاستضافة هذه البطولة معايير جديدة، وتضعنا على الطريق الصحيح لتنظيم حدث استثنائي عام 2027 داخل وخارج أرض الملعب". تتوفر المزيد من التفاصيل عن مراحل التقدم بطلبات استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في الوثيقة المرجعية التالية. اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ متوفرة هنا.