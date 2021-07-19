مجلة Living Football – الحلقة 11

اليوم، يحتفل اللاعب الأسطوري ماريو زاجالو بعيد ميلاده التسعين. واحتفالاً بذلك، أعددنا سلسلة وثائقية من أربعة أجزاء تعرض لقطات وصوراً لم يسبق عرضها من قبل، بمشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم البرازيلية بمن فيهم بيليه وبيبي وكارلوس ألبرتو باريرا وجيرزينيو وريفيلينو وريكاردو روشا ودونجا وبيبيتو ورونالدو، وصحفيين قديرين، والمدرب الذي كان له تأثير كبير على زاجالو، جوزيه مورينيو. يتحدث الجزء الأول عن ذكريات زاجالو وهو يشاهد نهائي كأس العالم 1950 بصفته أحد مشجعي المنتخب، قبل أن يشارك في البطولة كلاعب في السيليساو في 1958 و1962.