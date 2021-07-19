مجلة Living Football – الحلقة 10

في الحلقة العاشرة، نتحدث مع فاطمة سمورة، التي عملت في مشاريع متعددة للأمم المتحدة لمدة 21 عاماً قبل أن تصبح أول امرأة أفريقية وأول امرأة تشغل منصب الأمين العام لـ FIFA في تاريخ المنظمة الممتد 117 عاماً، عن النساء اللاتي يضطلعن بأدوار قيادية والقدرة الفريدة لكرة القدم في توحيد العالم. وتسافر بنا الحلقة إلى هولندا، حيث قدم الأسطورة لويس فان غال جائزة أفضل مدرب للسيدات إلى المدربة سارينا ويجمان، ونناقش بطولات كرة القدم الأولمبية القادمة مع هوماري ساوا لاعبة منتخب اليابان الفائز بكأس العالم للسيدات FIFA، والبطل الأولمبي النيجيري إيمانويل أمونيكي.