ينظّم FIFA كل عام عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل الطبية في البطولات ومع الاتحادات الأعضاء التزاماً منه بتحسين مستوى طب كرة القدم وضمان أفضل مستوى من الرعاية لجميع اللاعبين في كل مكان. وتهدف هذه الدورات إلى إعلام ممثلي الهيئات الطبية بأحدث العلاجات للإصابات المتعلقة بكرة القدم وأفضل الممارسات للوقاية من الإصابات بالإضافة إلى نقل المعرفة حول الخدمات والمتطلبات الطبية للبطولات. ويصف مدرب FIFA أندريه بيدرينيلي هذه الدورات بأنها "مبادرات رائعة من FIFA لنشر أفكارنا حول كيفية رعاية لاعبينا". وتغطي هذه الدورات مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل دور طبيب الفريق، والحد الأدنى من المتطلبات الطبية للملعب، ووسائل الوقاية من الإصابات، والتقييم الطبي قبل المنافسة، وحالات الارتجاج، ومكافحة المنشطات. كما يتم عقد ورش عمل عملية للتركيز على تقنيات الفحص السريري ودراسات الحالة وبرامج الوقاية من الإصابات، والعروض التوضيحية والتمارين، وتقييم الإصابات.
ويعتبر طب الطوارئ في كرة القدم، بما في ذلك كيفية التدخل في حالات السكتات القلبية المفاجئة، موضوعاً مهماً بشكل خاص. ويتم تعليم المشاركين كيفية إخراج اللاعبين المصابين من ميدان اللعب وكذلك كيفية التعامل مع إصابات الرقبة ومع الارتجاج. ويتضمن التدريب المتعلق بالسكتات القلبية المفاجئة اكتشاف علامات التوقف المفاجئ للقلب، وخطوات العلاج الطارئ، بالإضافة إلى التدابير الوقائية، مع التدريب العملي على الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية استخدام مزيل الرجفان. انقر هنا للحصول على نموذج جدول أعمال كامل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاع المشاركين على دبلوم FIFA في طب كرة القدم، وهو عبارة عن دورة مجانية عبر الإنترنت تتكون من 42 وحدة أعدها خبراء دوليون، وهي مصممة لمساعدة أي شخص على تعلم كيفية تشخيص الإصابات والأمراض الشائعة المرتبطة بكرة القدم والتعامل معها. لمعرفة المزيد حول دورات FIFA الطبية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى medical@fifa.org
روابط مفيدة:
دورات طب كرة القدم
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