دورات طب كرة القدم

ينظّم FIFA كل عام عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل الطبية في البطولات ومع الاتحادات الأعضاء التزاماً منه بتحسين مستوى طب كرة القدم وضمان أفضل مستوى من الرعاية لجميع اللاعبين في كل مكان. وتهدف هذه الدورات إلى إعلام ممثلي الهيئات الطبية بأحدث العلاجات للإصابات المتعلقة بكرة القدم وأفضل الممارسات للوقاية من الإصابات بالإضافة إلى نقل المعرفة حول الخدمات والمتطلبات الطبية للبطولات. ويصف مدرب FIFA أندريه بيدرينيلي هذه الدورات بأنها "مبادرات رائعة من FIFA لنشر أفكارنا حول كيفية رعاية لاعبينا". وتغطي هذه الدورات مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل دور طبيب الفريق، والحد الأدنى من المتطلبات الطبية للملعب، ووسائل الوقاية من الإصابات، والتقييم الطبي قبل المنافسة، وحالات الارتجاج، ومكافحة المنشطات. كما يتم عقد ورش عمل عملية للتركيز على تقنيات الفحص السريري ودراسات الحالة وبرامج الوقاية من الإصابات، والعروض التوضيحية والتمارين، وتقييم الإصابات.