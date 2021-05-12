التعامل مع كوفيد-19
نصائح وإرشادات للتعامل مع قضايا كوفيد-19.
"الأولوية للصحة" هو مبدأ يجب أن يتبناه الجميع حتى نتمكن من إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا. مع مواجهة العالم لتحديات جديدة، عقد FIFA شراكة مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتقديم إرشادات للناس لحماية صحتهم وضمان سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، نشر FIFA مجموعة نصائح وإرشادات للتعامل مع مسائل تنظيمية ذات صلة بكرة القدم.
مركز موارد كوفيد-19
حملة BeActive لإحياء يوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
ضمّ FIFA جهوده إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لدعم حملة "كن نشطاً" (#BeActive) التي تم إطلاقها تزامناً مع يوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام لتشجيع سكان العالم للحفاظ على "نمط حياة صحي في المنزل" (#HealthyAtHome)