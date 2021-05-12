مركز موارد كوفيد-19

"الأولوية للصحة" هو مبدأ يجب أن يتبناه الجميع حتى نتمكن من إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا. مع مواجهة العالم لتحديات جديدة، عقد FIFA شراكة مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتقديم إرشادات للناس لحماية صحتهم وضمان سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، نشر FIFA مجموعة نصائح وإرشادات للتعامل مع مسائل تنظيمية ذات صلة بكرة القدم.