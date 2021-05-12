القسم الطبي

مركز موارد كوفيد-19

التعامل مع كوفيد-19

نصائح وإرشادات للتعامل مع قضايا كوفيد-19.

"الأولوية للصحة" هو مبدأ يجب أن يتبناه الجميع حتى نتمكن من إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا. مع مواجهة العالم لتحديات جديدة، عقد FIFA شراكة مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتقديم إرشادات للناس لحماية صحتهم وضمان سلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، نشر FIFA مجموعة نصائح وإرشادات للتعامل مع مسائل تنظيمية ذات صلة بكرة القدم.

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تقرير خطة إغاثة FIFA حول كوفيد-19 لعام 2021

FIFA ومنظمة الصحة العالمية يداً في يد لمكافحة كوفيد-19

يضم FIFA يده إلى يد منظمة الصحة العالمية للتوعية بالحاجة إلى توفير لقاحات وعلاجات وتشخيصات كوفيد-19 بشكل عادل ومنصف.

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مركز موارد كوفيد-19

مكتب مجلس FIFA يوافق على بروتوكول المباريات الدولية ويكيف القواعد الخاصة بتسريح اللاعبين

في ضوء التطورات الحالية لجائحة كوفيد-19، وافق مكتب مجلس FIFA على بروتوكول عودة FIFA إلى كرة القدم – بروتوكول المباريات الدولية، والذي شاركه FIFA اليوم مع الاتحادات الأعضاء الـ211 والاتحادات القارية الستة.

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تجديد حملة SafeHome للكفاح من أجل القضاء على العنف ضد المرأة

في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تضافرت جهود FIFA ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية ومجموعة الرياضة في البرلمان الأوروبي لرفع مستوى الوعي حول مخاطر العنف المنزلي والدعوة إلى إنهاء العنف ضد النساء والأطفال.

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مجلس FIFA يوافق بالإجماع على خطة مساعدة لمواجهة كوفيد-19

عقد مجلس FIFA مؤتمراً عبر الإنترنت اليوم واتخذ قرارات هامة متعلقة بمستقبل كرة القدم، وأبرزها اختيار أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2023.

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مبادئ FIFA التوجيهية للتعامل مع التبعات القانونية لجائحة كوفيد-19

في أعقاب الاضطرابات غير المسبوقة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 على جميع مستويات كرة القدم، بادر FIFA إلى وضع سلسلة من التوصيات والمبادئ التوجيهية لمعالجة بعض القضايا العملية الرئيسية الناجمة عن الوباء

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FIFA ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية يطلقون حملة #بيت_آمن

وحّد FIFA ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية جهودهم لإطلاق حملة #بيت_آمن لدعم السيدات والأطفال المعرضين لخطر العنف المنزلي.

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كرة القدم تدعم أبطال الإنسانية

تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المختصين المنخرطين في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا، اجتمع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين لتكريم أبطال الإنسانية

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حملة BeActive لإحياء يوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام

ضمّ FIFA جهوده إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لدعم حملة "كن نشطاً" (#BeActive) التي تم إطلاقها تزامناً مع يوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام لتشجيع سكان العالم للحفاظ على "نمط حياة صحي في المنزل" (#HealthyAtHome)

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خمس خطوات لطرد فيروس كورونا

وحّد FIFA ومنظمة الصحة العالمية جهودهما لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال إطلاق حملة توعية جديدة يتصدرها لاعبو كرة قدم مشهورون في أرجاء المعمورة، ويتوجهون إلى سكان العالم برسالة مفادها اتِّباع خمس خطوات أساسية من أجل إيقاف انتشار المرض.

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