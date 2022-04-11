كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

كونغرس FIFA الـ70، زيوريخ 2020

بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.