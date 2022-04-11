كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

كونغرس FIFA الثاني والسبعون

تابع كل الأخبار المتعلقة بكونغرس FIFA لعام 2022.

DOHA, QATAR - APRIL 01: A general view during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw at Doha Exhibition Center on April 1, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
برنامج Living Football يسلط الضوء على الكونجرس وقرعة النهائيات وإرث كأس العالم
١١ أبريل ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - MARCH 31: Gianni Infantino, FIFA President talks during the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس 2022
رئيس FIFA يدعو إلى روح القيادة والسلام والتنمية في خطاب الكونجرس
١ أبريل ٢٠٢٢
Phase Two awareness sessions of the Weill Cornell Nutrition Programme.
كونغرس 2022
حقوق الإنسان: الطريق نحو التقدم
٣١ مارس ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - MARCH 31: FIFA President Gianni Infantino during the 72nd FIFA Congress at Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham - FIFA / FIFA via Getty)
كونغرس 2022
كونغرس FIFA الثاني والسبعين، الدوحة
٣١ مارس ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - MARCH 31: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, World Health Organization Director-General poses for a photo as he is presented with a shirt by Gianni Infantino, FIFA President during the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
DOHA, QATAR - MARCH 31: FIFA Legend Yaya Toure in attendance during 72nd FIFA Congress at Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Stephen McCarthy - FIFA / FIFA via Sportsfile)
DOHA, QATAR - MARCH 31: FIFA President Gianni Infantino addresses the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
DOHA, QATAR - MARCH 31: A general view as Gianni Infantino, FIFA President talks during the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
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المنظمة
كونغرس FIFA الثاني والسبعين في الدوحة - قطر
٣١ مارس ٢٠٢٢
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DOHA, QATAR - MARCH 31: WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus during the 72nd FIFA Congress at Doha Exhibition and Convention Center on March 31, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham - FIFA / FIFA via Getty)
كونغرس 2022
الدكتور تيدروس: أنا ممتن لـ FIFA وقطر لمشاركتنا هدفنا #الصحة_للجميع
كونغرس 2022
كونغرس 2022 - المؤتمر الصحفي
كونغرس FIFA الثاني والسبعين - الدوحة

وثائق كونغرس FIFA لعام 2022

كونغرس FIFA
٢٥ مارس ٢٠٢٢
أجندة كونغرس FIFA لعام 2022 (بالإنكليزية)
تنزيل
0.14 MB
٢٥ مارس ٢٠٢٢|0.14 MB
أجندة كونغرس FIFA لعام 2022 (بالإنكليزية)
تنزيل
كونغرس 2022
٢٥ مارس ٢٠٢٢
أجندة مجلس FIFA - مارس/آذار 2022 (بالإنكليزية)
تنزيل
0.11 MB
٢٥ مارس ٢٠٢٢|0.11 MB
أجندة مجلس FIFA - مارس/آذار 2022 (بالإنكليزية)
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تاريخ كونغرس FIFA

كونغرس FIFA الـ73، كيغالي 2023

أُعيد انتخاب جياني إنفانتينو بالتزكية لقيادة FIFA لمدة أربع سنوات أخرى، في كونغرس FIFA الـ73 بالعاصمة الرواندية كيغالي.

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كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

تناول رئيس FIFA جياني إنفانتينو ثلاثة مواضيع رئيسية في كونغرس FIFA الثاني والسبعين في الدوحة بما في ذلك الاستثمار في تطوير كرة القدم وحل النزاعات وكأس العالم FIFA في قطر.

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كونغرس FIFA الـ71، زيوريخ 2021

صوّت كونغرس FIFA بدورته الحادية والسبعين بالإجماع على جعل عملية التقدم بطلبات استضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ مشابهة للإجراءات المتبعة بخصوص كأس العالم FIFA™ بحيث يقوم الكونغرس مستقبلاً بالتصويت على اختيار كافة الدول المستضيفة.

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كونغرس FIFA الـ70، زيوريخ 2020

بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.

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كونغرس FIFA الـ69، باريس 2019

عُقد كونغرس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس، وتمت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو، بالتزكية، ليكون رئيس FIFA حتى عام 2023.

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كونغرس FIFA الـ68، موسكو 2018

جرت الدورة 68 من كونغرس FIFA في موسكو حيث التقت الاتحادات الوطنية وتم التصويت على اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026.

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كونغرس FIFA الـ67 ، المنامة 2017

اجتمعت الاتحادات الوطنية الـ2011 العضوة في FIFA في العاصمة البحرينية المنامة في مايو/أيار 2017 لعقد الدورة 67 من كونغرس FIFA.

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كونغرس FIFA الـ66، مكسيكو سيتي 2016

شكّلت الدورة 66 من كونغرس FIFA انطلاقة لحقبة جديدة بالنسبة إلى FIFA وكرة القدم العالمية مع الإعلان عن "تغيير نوعي" على مستوى استثمارات FIFA في تنمية كرة القدم، وتعيين أمينة عامة جديدة لـFIFA.

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