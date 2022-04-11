كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

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أُعيد انتخاب جياني إنفانتينو بالتزكية لقيادة FIFA لمدة أربع سنوات أخرى، في كونغرس FIFA الـ73 بالعاصمة الرواندية كيغالي.
تناول رئيس FIFA جياني إنفانتينو ثلاثة مواضيع رئيسية في كونغرس FIFA الثاني والسبعين في الدوحة بما في ذلك الاستثمار في تطوير كرة القدم وحل النزاعات وكأس العالم FIFA في قطر.
صوّت كونغرس FIFA بدورته الحادية والسبعين بالإجماع على جعل عملية التقدم بطلبات استضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ مشابهة للإجراءات المتبعة بخصوص كأس العالم FIFA™ بحيث يقوم الكونغرس مستقبلاً بالتصويت على اختيار كافة الدول المستضيفة.
بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.
عُقد كونغرس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس، وتمت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو، بالتزكية، ليكون رئيس FIFA حتى عام 2023.
جرت الدورة 68 من كونغرس FIFA في موسكو حيث التقت الاتحادات الوطنية وتم التصويت على اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026.
اجتمعت الاتحادات الوطنية الـ2011 العضوة في FIFA في العاصمة البحرينية المنامة في مايو/أيار 2017 لعقد الدورة 67 من كونغرس FIFA.
شكّلت الدورة 66 من كونغرس FIFA انطلاقة لحقبة جديدة بالنسبة إلى FIFA وكرة القدم العالمية مع الإعلان عن "تغيير نوعي" على مستوى استثمارات FIFA في تنمية كرة القدم، وتعيين أمينة عامة جديدة لـFIFA.