الشركاء

الشركاء

يعد كأس العالم FIFA أكثر منصات التسويق الدولية فاعلية، فهو يصل إلى ملايين الأشخاص في أكثر من 200 دولة حول العالم. لكي نتمكن من تنظيم حدث بهذا الحجم الكبير، فإن دعم المسوقين التجاريين بما يقدمونه من خدمات حيوية ودعماً لمنتجات عمليات البطولة بأكملها، مهم للغاية. تتضمن حزمة الحقوق القياسية:

  • استخدام العلامات الرسمية

  • داخل الاستاد وحوله، في جميع إصدارات FIFA الرسمية وعلى الموقع الرسمي،

  • اعتراف بالدعم الذي يقدمونه من خلال برنامج مكثف لتقدير رعاة كأس العالم FIFA.

  • الحماية من التسويق الكميني

  • فرص الضيافة

  • الإعلان المباشر والفرص الترويجية ووصول تفضيلي إلى إعلانات البث الخاصة بكأس العالم FIFA.

بالإضافة إلى ذلك، يُعرض على الشركاء إمكانية تصميم رعايتهم وفقاً لاستراتيجيتهم التسويقية واحتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكن للشركاء استخدام الشعار الرسمي بمفرده وتصميم شعارات مُركّبة. لا يسمح لهم فقط بتمييز أنفسهم بشكل إبداعي عن الأطراف غير المشاركة، بل يمنحهم في الوقت ذاته أداة تسويقية ممتازة.

كل الشركاء

Adidas

لأنها الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، فإن كرة القدم تمثل بشكل واضح إحدى الأولويات الإستراتيجية الرئيسية لشركة adidas. ولأكثر من 70 عاماً، اضطلعت adidas بدور ريادي في التطورات الكبرى في تكنولوجيا الأحذية والكرات والملابس.

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Coca-Cola

شركة Coca-Cola هي واحدة من أقدم شركاء FIFA، حيث بدأ الارتباط الرسمي في عام 1974 كما تعود الرعاية الرسمية لكأس العالم إلى عام 1978. تظهر إعلانات Coca-Cola في ملاعب كأس العالم FIFA منذ عام 1950.

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HYUNDAI • KIA

تعد شراكات كرة القدم ركيزة أساسية لاستراتيجية التسويق العالمية لشركة Hyundai / Kia التي توفر فرصًا مقنعة لبناء اتصال عاطفي مع العملاء من خلال مشاركة شغفهم بكرة القدم.

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Visa

تُعتبر Visa شريكًا عالميًا لـ FIFA منذ عام 2007، بل وهي الشريك الرسمي لتقنية الدفع لأنشطة FIFA حول العالم. ستحتفظ Visa بحقوق حصرية في فئة خدمات الدفع حتى عام 2022.

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الخطوط الجوية القطرية

عزّز FIFA والخطوط الجوية القطرية الشراكة التي تربط بينهما بتمديدها حتى عام 2030، وبذلك تستمّر الرحلة التي أطلقها طرفا الشراكة لتمكين عشاق كرة القدم من المشارَكة في فعاليات عابرة للثقافات تتجسَّد فيها قيم الإنجازات الإنسانية والوحدة بين شعوب العالم.

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