الشركاء
يعد كأس العالم FIFA أكثر منصات التسويق الدولية فاعلية، فهو يصل إلى ملايين الأشخاص في أكثر من 200 دولة حول العالم. لكي نتمكن من تنظيم حدث بهذا الحجم الكبير، فإن دعم المسوقين التجاريين بما يقدمونه من خدمات حيوية ودعماً لمنتجات عمليات البطولة بأكملها، مهم للغاية. تتضمن حزمة الحقوق القياسية:
استخدام العلامات الرسمية
داخل الاستاد وحوله، في جميع إصدارات FIFA الرسمية وعلى الموقع الرسمي،
اعتراف بالدعم الذي يقدمونه من خلال برنامج مكثف لتقدير رعاة كأس العالم FIFA.
الحماية من التسويق الكميني
فرص الضيافة
الإعلان المباشر والفرص الترويجية ووصول تفضيلي إلى إعلانات البث الخاصة بكأس العالم FIFA.
بالإضافة إلى ذلك، يُعرض على الشركاء إمكانية تصميم رعايتهم وفقاً لاستراتيجيتهم التسويقية واحتياجاتهم. على سبيل المثال، يمكن للشركاء استخدام الشعار الرسمي بمفرده وتصميم شعارات مُركّبة. لا يسمح لهم فقط بتمييز أنفسهم بشكل إبداعي عن الأطراف غير المشاركة، بل يمنحهم في الوقت ذاته أداة تسويقية ممتازة.