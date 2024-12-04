منصة DAZN توقع على صفقة تاريخية حصرية مع FIFA تخوّلها بث بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ مجاناً حول العالم

ستأوي DAZN، أكبر منصة بث للفعاليات الرياضية في العالم، كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بعد أن وقعت على اتفاقية بث تاريخية مع FIFA

ستتوفر المباريات الـ63 لجميع المشجعين حول العالم مجاناً

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "بفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المليارات من جماهير كرة القدم من مشاهدة بطولة الأندية الأكثر إتاحة مجاناً"

أشاد شاي سيغيف المدير التنفيذي لمنصة DAZN بالاتفاقية التاريخية التي تضمن مكانة DAZN كعنوان عالمي لكرة القدم

أكّدت منصة الترفيه الرياضية DAZN الرائدة عالمياً اليوم أنها ستكون شبكة البثّ الحصرية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ مؤكدة على دورها كعنوان لكرة القدم حول العالم.

يضمن هذا الاتفاق التاريخي البث المجاني للمباريات الـ63 للأندية الـ32 الأفضل في العالم المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025 على شبكة DAZN بمختلف اللغات، وقد يشمل العقد تراخيص فرعية لشبكات بثّ مجانية محليّة.

تجمع هذه الشراكة الرائدة بين الخبرة الفريدة من نوعها لمنصة DAZN ورؤيتها للمستقبل مع التزام FIFA بجعل كرة القدم عالمية بحقّ، وقد جعلت هذه البطولة البارزة متوفرة لجميع عشاق كرة القدم حول العالم بصورة مجانية.

وفي تعليق له على الاتفاقية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يسعدني الإعلان أن FIFA، وبالتعاون مع DAZN ومنصة FIFA+ سينقل أفضل (بطولة) لكرة قدم الأندية مجاناً إلى العالم، وهو ما يعني أن بوسع كل فرد من جمهور كرة القدم في أرجاء المعمورة متابعة أفضل اللاعبين من أفضل 32 نادياً يتنافسون في بطولة كأس العالم للأندية FIFA بحلتها الجديدة ليتم تتويجهم بلقب أبطال العالم للأندية FIFA".

وأردف قائلاً: "كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة هي بطولة تعتمد على الجدارة الكروية، وستكون بمثابة القمة في كرة قدم الأندية، وتستقطب اهتمام اللاعبين والجماهير من أرجاء العالم. بفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المليارات من جماهير كرة القدم من مشاهدة بطولة الأندية الأكثر إتاحة مجاناً. كرة القدم توحِّد العالم".

وفي هذا الإطار، صرّح شاي سيغيف المدير التنفيذي لـDAZN: "هذه الاتفاقية الرائدة مع FIFA هي محطّة مهمّة في رحلة DAZN لتصبح منصة الترفيه الرياضية المفضلة لعشاق الرياضة في كلّ أرجاء العالم.

يسرّنا الفوز بالحقّ الحصري لهذا الفصل الجديد في حكاية كرة قدم الأندية العالمية، كبداية لشراكة طويلة الأجل مع FIFA وتأكيداً على أننا عنوان لكرة القدم في العالم. DAZN هي منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية."

كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ 01:58

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 نهار الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 في ملعب هارد روك في ميامي، ويتنافس فيها أفضل 32 نادياً من أنحاء العالم على فترة 29 يوماً من الإثارة الموزّعة على 12 ملعباً في الولايات المتحدة الأمريكية، وتُختتم بقمّة رياضية يستضيفها ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي نهار الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

تنطلق هذه الشراكة مع FIFA يوم القرعة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 ، التي ستبثّها DAZN مباشرة من ميامي يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفيها تكتشف الأندية الـ32 منافسيها في المجموعات ضمن فعالية تُنقل مباشرة من الاستديو وتنطلق عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أو 18:00 بتوقيت غرينتش، أو 19:00 بتوقيت أوروبا المركزي. وهذه الاتفاقية التي تمنح DAZN الحق الحصري لبثّ كأس العالم للأندية FIFA 2025 هي حجر الأساس لشراكة أوسع مع FIFA. وهي تشمل إضافة مكتبة FIFA+ وFIFA التي تضمّ أفضل اللحظات في عالم كرة القدم وكامل المباريات المسجّلة، بالإضافة إلى الألعاب المباشرة إلى منصة DAZN.

DAZN هي المنصة الرقمية العالمية الوحيدة المخصصة لعشّاق الرياضة وقد أصبحت المقصد الأساسي لأفضل بطولات كرة القدم، وتضمّ كوكبة لا تضاهى من أرقى الدوريات العالمية. وقد شاهد محتواها حتّى الآن أكثر من 300 مليون متفرّج موزّعين على أكثر من 200 سوق مختلفة، ما يجعلها المنصة الأفضل لدعم FIFA على تعزيز نموّ الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

تسمح هذه المنصة التفاعلية والغامرة للمشجعين بالمشاهدة واللعب والتسوّق والتواصل في مكان واحد وضمن حساب واحد. وتقود DAZN التحوّل الرقمي للرياضة من خلال منصة تجمع كامل تجربة المشجعين في مكان واحد، وقد اختارتها أكبر الدوريات في العالم، وأصحاب الحقوق والعلامات التجارية لتكون شريكتهم المفضلة.

تتوفر DAZN على جميع الأجهزة ذات القدرة على الاتصال بالإنترنت مثل أجهزة التلفاز الذكية، والهواتف الذكية، والألواح الرقمية، ووحدات التحكّم بالألعاب، وتقدّم للمشجعين تجربة رياضية غامرة وتفاعلية باستخدام أحدث الامتيازات وعبر تفاعلية لا مثيل لها.

الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™:

أفريقيا: النادي الأهلي (مصر)، نادي الترجي (تونس)، نادي ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، نادي الوداد (المغرب)

آسيا: نادي العين (الإمارات العربية المتحدة)، نادي الهلال (المملكة العربية السعودية)، نادي أولسان (جمهورية كوريا)، نادي أوراوا ريد دياموندز (اليابان)

أوروبا: نادي أتليتيكو مدريد (إسبانيا)، نادي بايرن ميونيخ (ألمانيا)، نادي بنفيكا (البرتغال)، نادي بروسيا دورتموند (ألمانيا)، نادي تشيلسي (إنكلترا)، نادي إنتر ميلان (إيطاليا)، نادي يوفنتوس (إيطاليا)، نادي مانشستر سيتي (إنكلترا)، نادي باريس سان جيرمان (فرنسا)، نادي بورتو (البرتغال)، نادي ريال مدريد (إسبانيا)، نادي سالزبورغ (النمسا)

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: نادي مونتيري (المكسيك)، نادي باتشوكا (المكسيك)، نادي كلوب ليون (المكسيك)، نادي إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)، نادي سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

أوقيانوسيا: نادي أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)