تاريخ FIFA Fan Festival™

ظهر FIFA Fan Festival™ بصفة رسمية في برامج أربع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™، ليصبح بذلك أكبر احتفال كروي على سطح الأرض، وبدأت قصته سنة 2002، عندما لاحظ FIFA تجمع جماهير اللعبة الجميلة لمتابعة مباريات كأس العالم FIFA كوريا الجنوبية/اليابان 2002™ بعيداً عن ملاعب البطولة، حيث أظهرت هذه التجمعات العفوية أن هناك رغبة بالاحتفاء بكأس العالم FIFA، لا كبطولة كروية فحسب، بل أيضاً كحدث ثقافي يتم الاحتفال به ويحييه أفراد الجمهور مع عائلاتهم وأصدقائهم. في كأس العالم ألمانيا FIFA 2006™، تحول FIFA Fan Festival إلى جزء من البرنامج الرسمي للبطولة، ليرتفع مستوى الحماس في كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™، حيث لم يقتصر تنظيم المهرجان على مواقع في الدولة المستضيفة، بل شمل ست مدن أخرى حول العالم. واستمرّ هذا التوسع في آخر نسختين من البطولة، لتشهد روسيا 2018 حضور حوالي 40 مليون شخص لـFIFA Fan Festival.