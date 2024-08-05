مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في بطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ المقررة في البرازيل

خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ المقررة في البرازيل، سيكون مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ مزيجاً مثيراً من الاحتفالات الكروية والثقافية. فبعد نجاح مهرجان المشجعين في بطولة أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستكون هذه النسخة هي الثانية في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، حيث ستهدف إلى خلق بيئة نابضة بالحيوية والشغف لعشاق الساحرة المستديرة القادمين من مختلف أنحاء العالم، وذلك للارتقاء بتجربتهم الجماهيرية في البطولة العالمية إلى مستويات جديدة. سيتم نشر المزيد من المعلومات بشأن مهرجان المشجعين قريباً على موقع FIFA.com.