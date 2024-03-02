اتحاد ويلز لكرة القدم

اتحاد ويلز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.faw.cymru

العنوان

Hensol,

Vanguard Way,

CF72 8JY Vale of Glamorgan

Wales

طرق التواصل

الهاتف: +44-29/2043 5830

البريد الإلكتروني:info@faw.co.uk

فاكس: +44-29/2049 6953

التنظيم

President

Steve WILLIAMS

Vice President

David JONES

Michael JONES

William WILLIAMS

General Secretary

Noel MOONEY

Treasurer

Leighton NORRIS

Media And Communication Manager

Owain HARRIES

Technical Director

David ADAMS

National Coach Men

Rob PAGE

National Coach Women

Rhian WILKINSON

Chairperson of the Referees Committee

Mark ADAMS

Head/Director of the Referees Department

Philip THOMAS

Referee Coordinator

Philip THOMAS

Futsal Coordinator

Andrew HOWARD

تصنيف ويلز

تصنيف منتخب ويلز للرجال
تصنيف منتخب ويلز للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
27
المجر
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
الإكوادور
1519.20

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
30
التشيك
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
١٣ يوليو ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
CARDIFF, WALES - OCTOBER 04: General view of the facility during the FIFA Forward Programme for FA Wales at Colliers Park on October 04, 2022 in Wrexham, Wales. (Photo by Alex Morton - FIFA/FIFA via Getty Images) *** Local Caption *** CARDIFF, WALES - OCTOBER 04: General view of the facility during the FIFA Forward Programme for FA Wales at Colliers Park on October 04, 2022 in Wrexham, Wales. (Photo by Alex Morton - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
فتح آفاق جديدة لكرة القدم في ويلز
٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
IMAGO / Mohammed Dabbous Australia vs Peru FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 Qualifiers Australia vs Peru at Ali Bin Ahmed Stadium 13 Jun 2022 Qatar,Doha
لجنة الانضباط
أحدث العقوبات التأديبية على المخالفات التي حدثت خلال النافذة الدولية الأخيرة للرجال (يونيو/حزيران 2022)
٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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LLANGEFNI, WALES - 5 JULY 2022 - Huddle Unite Festival at Plas Arthur Leisure Centre, Llangefni, Angelsey (Pic by Nik Mesney/FAW)
كرة القدم للسيدات
فتيات في ويلز يتذوقن طعم كرة القدم لأول مرة خلال مهرجانات ممولة من FIFA
CARDIFF, WALES - JUNE 05: Gareth Bale of Wales (C) and his teammates celebrate after the FIFA World Cup Qualifier Play-Off Final match between Wales and Ukraine at Cardiff City Stadium on June 5, 2022 in Cardiff, Wales. (Photo by Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
ويلز تنهي الانتظار التاريخي وتتجاوز أوكرانيا في طريقها إلى قطر ٢٠٢٢™
DOHA, QATAR - MARCH 30: al-Rihla, the official adidas matchball for the FIFA World Cup Qatar 2022 is pictured on March 30, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
تحديد تواريخ المباريات المرتبطة بأوكرانيا في إقصائيات الأوروبية المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢™
CARDIFF, WALES - MARCH 24: Gareth Bale of Wales celebrates following their side's victory in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Wales and Austria at Cardiff City Stadium on March 24, 2022 in Cardiff, Wales. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
الأوروبيون المنتصرون يتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي
PALERMO, ITALY - MARCH 24: Giorgio Chiellini of Italy looks dejected after defeat in the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Stadio Renzo Barbera on March 24, 2022 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الملحق الأوروبي: مقدونيا الشمالية تفجر مفاجأة مدوية أمام إيطاليا
LONDON, ENGLAND - JUNE 26: David Alaba of Austria looks on during the UEFA Euro 2020 Championship Round of 16 match between Italy and Austria at Wembley Stadium at Wembley Stadium on June 26, 2021 in London, England. (Photo by Shaun Botterill - UEFA/UEFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
مواجهات الملحق الأوروبي: دقت ساعة الحسم