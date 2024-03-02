اتحاد ويلز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.faw.cymru
العنوان
Hensol,
Vanguard Way,
CF72 8JY Vale of Glamorgan
Wales
طرق التواصل
الهاتف: +44-29/2043 5830
البريد الإلكتروني:info@faw.co.uk
فاكس: +44-29/2049 6953
التنظيم
President
Steve WILLIAMS
Vice President
David JONES
Michael JONES
William WILLIAMS
General Secretary
Noel MOONEY
Treasurer
Leighton NORRIS
Media And Communication Manager
Owain HARRIES
Technical Director
David ADAMS
National Coach Men
Rob PAGE
National Coach Women
Rhian WILKINSON
Chairperson of the Referees Committee
Mark ADAMS
Head/Director of the Referees Department
Philip THOMAS
Referee Coordinator
Philip THOMAS
Futsal Coordinator
Andrew HOWARD
تصنيف ويلز
تصنيف منتخب ويلز للرجال
تصنيف منتخب ويلز للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
27
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
29
ويلز
ويلز
1521.88
30
بولندا
بولندا
1520.24
31
الإكوادور
الإكوادور
1519.20
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
30
التشيك
التشيك
1670.48
31
المكسيك
المكسيك
1668.27
32
ويلز
ويلز
1663.66
33
الأرجنتين
الأرجنتين
1648.91
34
أوكرانيا
أوكرانيا
1636.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ويلز لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣