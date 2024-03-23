اتحاد فيتنام لكرة القدم

اتحاد فيتنام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.vff.org.vn

العنوان

National Youth Football Training Centre,

Le Quang Dao Str.,

Phu Do Ward,

Nam Tu Liem Dist.,

844 HANOI

Vietnam

طرق التواصل

الهاتف: +84-4/3734 4456

البريد الإلكتروني:international@vff.org.vn

فاكس: +84-4/3823 3119

التنظيم

President

Quoc Tuan TRAN

Vice President

Anh Tu TRAN

Trung Kien NGUYEN

Xuan Vu NGUYEN

General Secretary

Nghiep Khoi DUONG

Media And Communication Manager

Xuan Vu NGUYEN

Technical Director

Takeshi KOSHIDA

National Coach Women

Duc Chung MAI

Chairperson of the Referees Committee

Thanh Ha DANG

Head/Director of the Referees Department

Manh Ha LE

Referee Coordinator

Thi Trang VU

Futsal Coordinator

Anh Minh TRAN

تصنيف فييتنام

تصنيف منتخب فييتنام للرجال
تصنيف منتخب فييتنام للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1192.13

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
35
صربيا
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
الفلبين
1558.30

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد فيتنام لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد فيتنام لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: A general view of action during a FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for School manager Antonio Buenaño Sánchez hands out bibs during a FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
HANOI, VIETNAM - MARCH 22: FIFA Football for Schools workshop on March 22, 2024 in Hanoi, Vietnam. (Photo by Minh Hoang/FIFA)
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المنظمة
برنامج Football for Schools في فييتنام
٢٣ مارس ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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Players of Vietnam's women team pose for taking a team picture on the newly renovated VFF National Youth Training Centre.
المنظمة
تجديد المرافق الرياضية يدعم كرة القدم الفيتنامية
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الأمينة العامة لـ FIFA تسأل: ما الذي يعنيه أكبر من العظمة بالنسبة لكِ؟
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UAE players celebrate winning the 2022 Qatar World Cup Asian Qualifiers football match between United Arab Emirates and South Korea, at the Al-Maktoum Stadium in the Gulf emirate of Dubai, on March 29, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP) (Photo by RYAN LIM/AFP via Getty Images)
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