اتحاد فيتنام لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.vff.org.vn
العنوان
National Youth Football Training Centre,
Le Quang Dao Str.,
Phu Do Ward,
Nam Tu Liem Dist.,
844 HANOI
Vietnam
طرق التواصل
الهاتف: +84-4/3734 4456
البريد الإلكتروني:international@vff.org.vn
فاكس: +84-4/3823 3119
التنظيم
President
Quoc Tuan TRAN
Vice President
Anh Tu TRAN
Trung Kien NGUYEN
Xuan Vu NGUYEN
General Secretary
Nghiep Khoi DUONG
Media And Communication Manager
Xuan Vu NGUYEN
Technical Director
Takeshi KOSHIDA
National Coach Women
Duc Chung MAI
Chairperson of the Referees Committee
Thanh Ha DANG
Head/Director of the Referees Department
Manh Ha LE
Referee Coordinator
Thi Trang VU
Futsal Coordinator
Anh Minh TRAN
تصنيف فييتنام
تصنيف منتخب فييتنام للرجال
تصنيف منتخب فييتنام للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
103
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1197.47
104
قيرغيزستان
قيرغيزستان
1196.97
105
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
35
صربيا
صربيا
1625.48
36
نيجيريا
نيجيريا
1615.94
37
فييتنام
فييتنام
1611.30
38
تشيلي
تشيلي
1574.23
39
الفلبين
الفلبين
1558.30
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد فيتنام لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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المنظمة
برنامج Football for Schools في فييتنام
٢٣ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣