اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-fftl.org

العنوان

Campo Democracia Ave. Bairo Formosa,

DILI

Timor-Leste

طرق التواصل

الهاتف: +670/331 0670

البريد الإلكتروني:international@fftl.tl

فاكس: +670-331/0671

التنظيم

Acting President

Falur RATE

Vice President

Falur RATE

General Secretary

Gregorio CORREIA

Treasurer

Solange BORGES

Media And Communication Manager

Rogerio PIRES

Technical Director

Gaspar DA SILVA

National Coach Men

PARK Sun Tae

National Coach Women

MINYOUNG Lee

Referee Coordinator

Nivio DA COSTA FERNANDES

Futsal Coordinator

Lorenco GUTERRES

تصنيف تيمور الشرقية

تصنيف منتخب تيمور الشرقية للرجال
تصنيف منتخب تيمور الشرقية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
198
الصومال
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
157
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
المالديف
938.55

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
٢ أبريل ٢٠٢٣
FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
١١ مارس ٢٠٢٣
hdveru8r5weyv5ikgzkr.jpg
البطولات
تأهلٌ تاريخي لمنغوليا مع أربعة منتخبات
١١ يونيو ٢٠١٩
iifmocag8joyc2qyw52z.jpg
البطولات
الطريق إلى قطر 2022: لمحة عن المتنافسين في الدور الأول من التصفيات الآسيوية
١٧ أبريل ٢٠١٩
أخبار متعلّقة
The World Cup trophy is seen on stage during the Behind the Scenes of the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup
البطولات
القرعة تحدّد مشوار المنتخبات الآسيوية الطامحة