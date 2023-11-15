اتحاد تيمور الشرقية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-fftl.org
العنوان
Campo Democracia Ave. Bairo Formosa,
DILI
Timor-Leste
طرق التواصل
الهاتف: +670/331 0670
البريد الإلكتروني:international@fftl.tl
فاكس: +670-331/0671
التنظيم
Acting President
Falur RATE
Vice President
Falur RATE
General Secretary
Gregorio CORREIA
Treasurer
Solange BORGES
Media And Communication Manager
Rogerio PIRES
Technical Director
Gaspar DA SILVA
National Coach Men
PARK Sun Tae
National Coach Women
MINYOUNG Lee
Referee Coordinator
Nivio DA COSTA FERNANDES
Futsal Coordinator
Lorenco GUTERRES
تصنيف تيمور الشرقية
تصنيف منتخب تيمور الشرقية للرجال
تصنيف منتخب تيمور الشرقية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
198
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
840.80
202
جزر الباهاما
جزر الباهاما
835.81
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
157
سريلانكا
سريلانكا
955.21
158
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
938.55
١٥ مارس ٢٠٢٤
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