اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم

اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.tcifootballassociation.com

العنوان

TCIFA National Academy,

Venetian Road,

P.O. Box 626,

PROVIDENCIALES

Turks and Caicos Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-649/941 5532

البريد الإلكتروني:contacttcifa@gmail.com

فاكس: +1-649/941 5554

التنظيم

President

Sonia FULFORD

Vice President

Lisa GARLAND

Paul SLATTERY

General Secretary

Oliver SMITH

Media And Communication Manager

Candia EWING

Technical Director

Dane RITCHIE

National Coach Men

Ricky HILL

National Coach Women

Aaron LAWRENCE

Chairperson of the Referees Committee

Patrice SENIOR

Head/Director of the Referees Department

Patrice SENIOR

Referee Coordinator

Patrice SENIOR

تصنيف جزر الترك وكايكوس

تصنيف منتخب جزر الترك وكايكوس للرجال
تصنيف منتخب جزر الترك وكايكوس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
204
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
394.19

١٥ مارس ٢٠٢٤