اتحاد جزر توركس وكايكوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.tcifootballassociation.com
العنوان
TCIFA National Academy,
Venetian Road,
P.O. Box 626,
PROVIDENCIALES
Turks and Caicos Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-649/941 5532
البريد الإلكتروني:contacttcifa@gmail.com
فاكس: +1-649/941 5554
التنظيم
President
Sonia FULFORD
Vice President
Lisa GARLAND
Paul SLATTERY
General Secretary
Oliver SMITH
Media And Communication Manager
Candia EWING
Technical Director
Dane RITCHIE
National Coach Men
Ricky HILL
National Coach Women
Aaron LAWRENCE
Chairperson of the Referees Committee
Patrice SENIOR
Head/Director of the Referees Department
Patrice SENIOR
Referee Coordinator
Patrice SENIOR
تصنيف جزر الترك وكايكوس
تصنيف منتخب جزر الترك وكايكوس للرجال
تصنيف منتخب جزر الترك وكايكوس للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
204
سريلانكا
سريلانكا
822.03
205
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
394.19
١٥ مارس ٢٠٢٤
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