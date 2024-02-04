الاتحاد السويدي لكرة القدم

الاتحاد السويدي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svenskfotboll.se

العنوان

Evenemangsgatan 31 A,

P.O. Box 1216,

171 23 SOLNA

Sweden

طرق التواصل

الهاتف: +46-8/735 0900

البريد الإلكتروني:svff@svenskfotboll.se

فاكس: +46-8/735 0901

التنظيم

President

Fredrik REINFELDT

Vice President

Bert ANDERSSON

Joergen ERIKSSON

Lars-Christer OLSSON

General Secretary

Andrea MOLLERBERG

Treasurer

Kjell SAHLSTROM

Media And Communication Manager

Andreas JANSSON

Technical Director

Caroline SJOBLOM

Kim KALLSTROM

Peter WETTERGREN

National Coach Men

Jon Dahl TOMASSON

National Coach Women

Peter GERHARDSSON

Chairperson of the Referees Committee

Peter EKSTROM

Head/Director of the Referees Department

Goeran ENGSOO

Referee Coordinator

Stefan JOHANNESSON

تصنيف السويد

تصنيف منتخب السويد للرجال
تصنيف منتخب السويد للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
24
أوكرانيا
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
نيجيريا
1522.26

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
هولندا
1951.81

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد السويدي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السويدي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GOTEBORG, SWEDEN - JUNE 19: Swedish forward Kurt Hamrin (R) battles for the ball with a Soviet defender in front of goalkeeper Lev Yashin (L) during the World Cup quarterfinal soccer match between Sweden and the USSR 19 June 1958 in Stockholm. Hamrin scored one goal to help Sweden beat the USSR 2-0. (Photo credit should read STAFF/AFP via Getty Images)
الرئيس
وداعاً كورت هامرين: 1934-2024
٤ فبراير ٢٠٢٤
AUCKLAND, NEW ZEALAND - AUGUST 15: Olga Carmona of Spain celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Spain and Sweden at Eden Park on August 15, 2023 in Auckland / Tāmaki Makaurau, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
تصنيف السيدات
السويد تحتّل الصدارة أمام أسبانيا
٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
Goal Click - USWNT Mums and children
المنظمة
كل صورة تحكي قصة
٣ أغسطس ٢٠٢٣
FIFA Women's World Cup Trophy at Stadium Australia
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
FIFA يكشف عن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
١٤ يوليو ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
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الأمريكيات يحكمن قبضتهن على الصدارة
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 13: Participants pose for a group picture during FIFA European Member Associations' Workshop at FIFA Paris offices on September 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
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ورشة عمل ناجحة وتعاون أوروبي مثمر
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