الاتحاد السويدي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svenskfotboll.se
العنوان
Evenemangsgatan 31 A,
P.O. Box 1216,
171 23 SOLNA
Sweden
طرق التواصل
الهاتف: +46-8/735 0900
البريد الإلكتروني:svff@svenskfotboll.se
فاكس: +46-8/735 0901
التنظيم
President
Fredrik REINFELDT
Vice President
Bert ANDERSSON
Joergen ERIKSSON
Lars-Christer OLSSON
General Secretary
Andrea MOLLERBERG
Treasurer
Kjell SAHLSTROM
Media And Communication Manager
Andreas JANSSON
Technical Director
Caroline SJOBLOM
Kim KALLSTROM
Peter WETTERGREN
National Coach Men
Jon Dahl TOMASSON
National Coach Women
Peter GERHARDSSON
Chairperson of the Referees Committee
Peter EKSTROM
Head/Director of the Referees Department
Goeran ENGSOO
Referee Coordinator
Stefan JOHANNESSON
تصنيف السويد
تصنيف منتخب السويد للرجال
تصنيف منتخب السويد للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
24
أوكرانيا
أوكرانيا
1553.35
25
النمسا
النمسا
1546.10
26
السويد
السويد
1531.13
27
المجر
المجر
1525.13
28
نيجيريا
نيجيريا
1522.26
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
4
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
2011.20
5
ألمانيا
ألمانيا
2005.24
6
السويد
السويد
1998.57
7
اليابان
اليابان
1982.52
8
هولندا
هولندا
1951.81
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد السويدي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
FIFA يكشف عن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™
١٤ يوليو ٢٠٢٣