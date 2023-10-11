اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.futbalsfz.sk
العنوان
Tomášikova 30C,
821 01 BRATISLAVA
Slovakia
طرق التواصل
الهاتف: +421-2/3910 3100
البريد الإلكتروني:office@futbalsfz.sk
فاكس: +421-2/4820 6099
التنظيم
President
Jan KOVACIK
Vice President
Ivan KOZAK
Karol BELANIK
General Secretary
Peter PALENCIK
Treasurer
Marcel KORINEK
Media And Communication Manager
Monika JURIGOVA
Technical Director
Roman PIVARNIK
National Coach Men
Francesco CALZONA
National Coach Women
Peter KOPUN
Chairperson of the Referees Committee
Marian RUZBARSKY
Referee Coordinator
Vladimir MEDVED
Futsal Coordinator
Marek KOVACIK
تصنيف سلوفاكيا
تصنيف منتخب سلوفاكيا للرجال
تصنيف منتخب سلوفاكيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
46
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
1453.76
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
47
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.