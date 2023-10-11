اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم

اتحاد سلوفاكيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.futbalsfz.sk

العنوان

Tomášikova 30C,

821 01 BRATISLAVA

Slovakia

طرق التواصل

الهاتف: +421-2/3910 3100

البريد الإلكتروني:office@futbalsfz.sk

فاكس: +421-2/4820 6099

التنظيم

President

Jan KOVACIK

Vice President

Ivan KOZAK

Karol BELANIK

General Secretary

Peter PALENCIK

Treasurer

Marcel KORINEK

Media And Communication Manager

Monika JURIGOVA

Technical Director

Roman PIVARNIK

National Coach Men

Francesco CALZONA

National Coach Women

Peter KOPUN

Chairperson of the Referees Committee

Marian RUZBARSKY

Referee Coordinator

Vladimir MEDVED

Futsal Coordinator

Marek KOVACIK

تصنيف سلوفاكيا

تصنيف منتخب سلوفاكيا للرجال
تصنيف منتخب سلوفاكيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
46
النرويج
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
49
اليونان
اليونان
اليونان
1453.95
50
كندا
كندا
كندا
1453.76

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
47
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
49
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1516.65
50
باراغواي
باراغواي
باراغواي
1510.14
51
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
1495.91

١٥ مارس ٢٠٢٤