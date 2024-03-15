اتحاد السلفادور لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.fesfut.org.sv
العنوان
Avenida José Matias Delgado,
Frente al Centro Español,
Colonia Escalón,
Zona 10,
1029 SAN SALVADOR
El Salvador
طرق التواصل
الهاتف: +503/2209 6200
البريد الإلكتروني:mecheverria@fesfut.org.sv
فاكس: +503/2263 7528
Chairperson of the Normalisation Committee
Humberto SAENZ
Acting General Secretary
Margarita ECHEVERRIA
Treasurer
Juan VALENZUELA
Media And Communication Manager
Guadalupe ZUNIGA
Technical Director
Victorino RODRIGUEZ
National Coach Men
Ruben DE LA BARRERA
National Coach Women
Eric ACUNA
Chairperson of the Referees Committee
Mauricio DELSID
Head/Director of the Referees Department
Joel AGUILAR
Referee Coordinator
Joel AGUILAR
Futsal Coordinator
Jose DE LA CRUZ
تصنيف السلفادور
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
1289.90
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
95
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
1209.43
١٥ مارس ٢٠٢٤
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