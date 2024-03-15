اتحاد السلفادور لكرة القدم

اتحاد السلفادور لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fesfut.org.sv

العنوان

Avenida José Matias Delgado,

Frente al Centro Español,

Colonia Escalón,

Zona 10,

1029 SAN SALVADOR

El Salvador

طرق التواصل

الهاتف: +503/2209 6200

البريد الإلكتروني:mecheverria@fesfut.org.sv

فاكس: +503/2263 7528

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Humberto SAENZ

Acting General Secretary

Margarita ECHEVERRIA

Treasurer

Juan VALENZUELA

Media And Communication Manager

Guadalupe ZUNIGA

Technical Director

Victorino RODRIGUEZ

National Coach Men

Ruben DE LA BARRERA

National Coach Women

Eric ACUNA

Chairperson of the Referees Committee

Mauricio DELSID

Head/Director of the Referees Department

Joel AGUILAR

Referee Coordinator

Joel AGUILAR

Futsal Coordinator

Jose DE LA CRUZ

تصنيف السلفادور

تصنيف منتخب السلفادور للرجال
تصنيف منتخب السلفادور للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
79
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1310.50
80
عمان
عمان
عمان
1307.60
81
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1306.14
82
البحرين
البحرين
البحرين
1297.32
83
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1289.90

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
95
بلغاريا
بلغاريا
بلغاريا
1217.29
96
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1213.21
97
السلفادور
السلفادور
السلفادور
1211.21
98
تونجا
تونجا
تونجا
1211.20
99
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1209.43

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد السلفادور لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد السلفادور لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 21: Flags lowered to half-mast at the Home of FIFA in Zurich, Switzerland, in memory of those who lost their lives in an incident at a domestic football match in El Salvador on May 21, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Arnd Wiegmann/FIFA)
المنظمة
FIFA يُرسل تعازيه لضحايا الأحداث المأساوية في السلفادور
٢١ مايو ٢٠٢٣
FIFA President Gianni Infantino at XXII UNCAF Ordinary Congress on February 24, 2023 in Antigua, Guatemala. (Photo by Salvadoran Football Association)
الرئيس
جياني إنفانتينو: نهائيات كأس العالم 2026 ستغير التوازن في كرة القدم
٢٥ فبراير ٢٠٢٣
Costa Rica players celebrate their victory against the USA during their FIFA World Cup Qatar 2022 Concacaf qualifier match at the National Stadium in San Jose, on March 30, 2022. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
المكسيك والولايات المتحدة إلى قطر، وكوستاريكا إلى الملحق
٣١ مارس ٢٠٢٢
أخبار متعلّقة
LAS VEGAS, NV - AUGUST 01: Héctor Herrera #16 of Mexico controls the ball during the CONCACAF Gold Cup 2021 final match between United States and Mexico at Allegiant Stadium on August 1, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
تصفيات Concacaf المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
كونكاكاف تهتز على إيقاع الكلاسيكو وكندا تبحث عن حجز تذكرتها إلى قطر
November 16, 2021, EDMONTON, ab, Canada: Canada players celebrate a goal against Mexico during World Cup Qualifiers in Edmonton, Tuesday, Nov. 16, 2021. Canada News - November 16, 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc35_ 20211116_zaf_c35_171 Copyright: xJasonxFransonx
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
كندا تتربّع على عرش Concacaf
The players Armando Cooper R and Omar Cordoba of the Panama national team, Nationalteam celebrate a goal against Anguila, during a Group D match of the Concacaf World Cup qualifiers to Qatar 2022, in the Rod Carew National Stadium, in Panama City, Panama, 05 June 2021. EFE / Bienvenido Velasco Anguila vs Panama ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBienvenidoxVelascox AME3595 20210606-637585440296434304
البطولات
معارك ضارية من أجل ثلاث بطاقات