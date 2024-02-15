اتحاد سنغافورة لكرة القدم

اتحاد سنغافورة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fas.org.sg

العنوان

100 Tyrwhitt Road,

Jalan Besar Stadium 01-02,

207542 SINGAPORE

Singapore

طرق التواصل

الهاتف: +65/6880 3199

البريد الإلكتروني:gensec@fas.org.sg

فاكس: +65/6293 3728

التنظيم

President

Bernard TAN

Vice President

Ben TENG

Hock Seng TEO

Razali SAAD

Selvaratnam THAVANESON

General Secretary

Yazeen BUHARI

Treasurer

Lelaina LIM

Media And Communication Manager

Mustaffa EHSAN

Technical Director

Mick BROWNE

National Coach Men

Tsutomu OGURA

National Coach Women

Karim BENCHERIFA

Chairperson of the Referees Committee

Lim Tong HAI

Head/Director of the Referees Department

Nazeer HUSSAIN

Referee Coordinator

Nazeer HUSSAIN

تصنيف سنغافورة

تصنيف منتخب سنغافورة للرجال
تصنيف منتخب سنغافورة للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
أفغانستان
1017.68

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1075.41

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SINGAPORE, SINGAPORE - NOVEMBER 13: A general view of Singapore city skyline during a welcome reception at the National Gallery Singapore on Day 1 of the Commonwealth Games Federation General Assembly on November 13, 2023 in Singapore. (Photo by Annice Lyn/Getty Images for the Commonwealth Games Federation)
النزاهة
FIFA يعقد مؤتمراً خاصاً بالنزاهة في عالم كرة القدم
١٥ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
٢ أبريل ٢٠٢٣
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FIFA Football for Schools Regional Workshop - All participants group photo
المنظمة
منطقة جنوب شرق آسيا تحتل الأولوية في إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس
FIFA Football for Schools (F4S) programme, Jalan Besar Stadium, Singapore
المنظمة
إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس في سنغافورة
SINGAPORE, SINGAPORE - SEPTEMBER 14: FIFA World Cup 2022 VAR Referee Muhammad Taqi Jahari of Singapore poses for a photograph at Jalan Besar Stadium on September 14, 2022 in Singapore. (Photo by Lionel Ng/Getty Images)
التحكيم
إدخال تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو تحقق حلم حكم سنغافوري في الظهور في كأس العالم
SINGAPORE, SINGAPORE - SEPTEMBER 14: FIFA World Cup 2022 VAR Referee Muhammad Taqi Jahari of Singapore poses for a photograph at Jalan Besar Stadium on September 14, 2022 in Singapore. (Photo by Lionel Ng/Getty Images)
+5
برنامج FIFA Forward
إدخال تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في سنغافورة