اتحاد سنغافورة لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fas.org.sg
العنوان
100 Tyrwhitt Road,
Jalan Besar Stadium 01-02,
207542 SINGAPORE
Singapore
طرق التواصل
الهاتف: +65/6880 3199
البريد الإلكتروني:gensec@fas.org.sg
فاكس: +65/6293 3728
التنظيم
President
Bernard TAN
Vice President
Ben TENG
Hock Seng TEO
Razali SAAD
Selvaratnam THAVANESON
General Secretary
Yazeen BUHARI
Treasurer
Lelaina LIM
Media And Communication Manager
Mustaffa EHSAN
Technical Director
Mick BROWNE
National Coach Men
Tsutomu OGURA
National Coach Women
Karim BENCHERIFA
Chairperson of the Referees Committee
Lim Tong HAI
Head/Director of the Referees Department
Nazeer HUSSAIN
Referee Coordinator
Nazeer HUSSAIN
تصنيف سنغافورة
تصنيف منتخب سنغافورة للرجال
تصنيف منتخب سنغافورة للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
154
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1022.91
155
مولدوفا
مولدوفا
1022.60
156
سنغافورة
سنغافورة
1020.50
157
غويانا
غويانا
1018.14
158
أفغانستان
أفغانستان
1017.68
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
135
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1085.24
136
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد سنغافورة لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
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