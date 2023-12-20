الاتحاد السوداني لكرة القدم

الاتحاد السوداني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sfa.com.sd

العنوان

Baladia Street,

P.O. Box 437,

11111 KHARTOUM

Sudan

طرق التواصل

الهاتف: +249-183/560088

البريد الإلكتروني:info@sfa.sd

فاكس: +249-183/560088

التنظيم

President

Mutasim SIRELKHATIM

Vice President

Osama ABOBAKIR

General Secretary

Magdi SHAMS ELDIN

Treasurer

Osama ABOBAKIR

Media And Communication Manager

Tarig ATTA SALIH

Technical Director

Mohamed MAZDA

National Coach Men

James APPIAH

National Coach Women

Farouk JABRA

Chairperson of the Referees Committee

Gamalaldeen Elghali AHMED

Head/Director of the Referees Department

Salaheldin SAEED

Referee Coordinator

Salah Eldin MOHAMED

Salaheldin SAEED

تصنيف السودان

تصنيف منتخب السودان للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
125
قبرص
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد السوداني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السوداني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية
١٩ ديسمبر ٢٠٢١
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 07: Amro Elsoulia of Egypt celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Algeria and Egypt at Al Janoub Stadium on December 07, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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دور المجموعات في كأس العرب FIFA بالأرقام
٨ ديسمبر ٢٠٢١
DOHA, QATAR - DECEMBER 07: Baha Suleiman of Jordan celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Jordan and Palestine at Stadium 974 on December 07, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Francois Nel - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الأردن يتأهل ومصر تخطف الصدارة
٧ ديسمبر ٢٠٢١
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 07: General view inside the stadium with detail of official event branding prior to the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Morocco and Saudi Arabia at Al Thumana Stadium on December 07, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
نتائج اليوم الأخير لمرحلة المجموعات في كأس العرب FIFA
٧ ديسمبر ٢٠٢١
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AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 04: Tayeb Meziani of Algeria (obscured) celebrates with teammates, embracing Zineddine Boutmene, after scoring their team's second goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Lebanon and Algeria at Al Janoub Stadium on December 04, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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قمة نارية وحسابات معقدة للمقعد الأخير
AL WAKRAH, QATAR - NOVEMBER 30: General view inside the stadium during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group A match between Iraq v Oman at Al Janoub Stadium on November 30, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
من يستطيع التأهل لمرحلة خروج المغلوب من قطر ٢٠٢١؟
DOHA, QATAR - DECEMBER 04: Mahmoud Hamdy of Egypt celebrates after scoring their team's third goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Sudan and Egypt at Stadium 974 on December 04, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
منتخبات شمال أفريقيا تتألق وتحسم التأهل
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 04: Yacine Brahimi of Algeria celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Lebanon and Algeria at Al Janoub Stadium on December 04, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
براهيمي: عانينا أمام لبنان وهدفنا الفوز على مصر
DOHA, QATAR - DECEMBER 04: Mahmoud Dahadha of Palestine attempts to hold off Naif Almas and Nawaf Bu Washl of Saudi Arabia during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group C match between Palestine and Saudi Arabia at Education City Stadium on December 04, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
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AL KHOR, QATAR - DECEMBER 01: Mohamed Afsha of Egypt celebrates with teammate Mohanad Lasheen after scoring their team's first goal from a penalty during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group D match between Egypt and Lebanon at Al Thumana Stadium on December 01, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
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