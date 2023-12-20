الاتحاد السوداني لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.sfa.com.sd
العنوان
Baladia Street,
P.O. Box 437,
11111 KHARTOUM
Sudan
طرق التواصل
الهاتف: +249-183/560088
البريد الإلكتروني:info@sfa.sd
فاكس: +249-183/560088
President
Mutasim SIRELKHATIM
Vice President
Osama ABOBAKIR
General Secretary
Magdi SHAMS ELDIN
Treasurer
Osama ABOBAKIR
Media And Communication Manager
Tarig ATTA SALIH
Technical Director
Mohamed MAZDA
National Coach Men
James APPIAH
National Coach Women
Farouk JABRA
Chairperson of the Referees Committee
Gamalaldeen Elghali AHMED
Head/Director of the Referees Department
Salaheldin SAEED
Referee Coordinator
Salah Eldin MOHAMED
Salaheldin SAEED
تصنيف السودان
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
125
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
1127.75
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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