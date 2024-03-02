الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.scottishfa.co.uk
العنوان
Hampden Park,
G42 9AY GLASGOW
Scotland
طرق التواصل
الهاتف: +44-141/616 6000
البريد الإلكتروني:info@scottishfa.co.uk
فاكس: +44-141/616 6001
التنظيم
President
Michael MULRANEY
Vice President
Leslie GRAY
Michael MULRANEY
General Secretary
Ian MAXWELL
Treasurer
Rucelle SOUTAR
Media And Communication Manager
Darryl BROADFOOT
Technical Director
Andrew GOULD
National Coach Men
Steve CLARKE
National Coach Women
Pedro MARTINEZ
Chairperson of the Referees Committee
William YOUNG
Head/Director of the Referees Department
Allan CRAWFORD
Referee Coordinator
Steven George HARRIS
Futsal Coordinator
Andrew GOULD
تصنيف أسكتلندا
تصنيف منتخب أسكتلندا للرجال
تصنيف منتخب أسكتلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
32
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
1500.38
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
22
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
1716.96
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣