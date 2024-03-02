الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.scottishfa.co.uk

العنوان

Hampden Park,

G42 9AY GLASGOW

Scotland

طرق التواصل

الهاتف: +44-141/616 6000

البريد الإلكتروني:info@scottishfa.co.uk

فاكس: +44-141/616 6001

التنظيم

President

Michael MULRANEY

Vice President

Leslie GRAY

Michael MULRANEY

General Secretary

Ian MAXWELL

Treasurer

Rucelle SOUTAR

Media And Communication Manager

Darryl BROADFOOT

Technical Director

Andrew GOULD

National Coach Men

Steve CLARKE

National Coach Women

Pedro MARTINEZ

Chairperson of the Referees Committee

William YOUNG

Head/Director of the Referees Department

Allan CRAWFORD

Referee Coordinator

Steven George HARRIS

Futsal Coordinator

Andrew GOULD

تصنيف أسكتلندا

تصنيف منتخب أسكتلندا للرجال
تصنيف منتخب أسكتلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
32
صربيا
صربيا
صربيا
1517.43
33
بيرو
بيرو
بيرو
1512.68
34
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1506.89
35
تركيا
تركيا
تركيا
1505.28
36
مصر
مصر
مصر
1500.38

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
22
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
روسيا
1716.96

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
GLASGOW, SCOTLAND - SEPTEMBER 12: A general view during the Scotland v England - 150th Anniversary Heritage Match at Hampden Park on September 12, 2023 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
رئيس FIFA يحضر الذكرى 150 لأقدم مباراة دولية في كرة القدم بين اسكتلندا وإنجلترا
١٣ سبتمبر ٢٠٢٣
LISBON, PORTUGAL - MAY 22: om SermaniTom Sermani - FIFA Coach Mentorship Programme (Mentor) during the FIFA Coach Mentorship programme workshop at Cidade de Futebol on May 22, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/FIFA/Getty Images)
المنظمة
منتخبات السيدات تستفيد من دعم سيرماني
١٦ يوليو ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
IMAGO / Mohammed Dabbous Australia vs Peru FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 Qualifiers Australia vs Peru at Ali Bin Ahmed Stadium 13 Jun 2022 Qatar,Doha
لجنة الانضباط
أحدث العقوبات التأديبية على المخالفات التي حدثت خلال النافذة الدولية الأخيرة للرجال (يونيو/حزيران 2022)
٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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