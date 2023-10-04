الاتحاد الروسي لكرة القدم

الاتحاد الروسي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rfs.ru

العنوان

7 Narodnaya street,

115172 MOSCOW

Russia

طرق التواصل

الهاتف: +7-495/926 1300

البريد الإلكتروني:info@rfs.ru

فاكس: +7-495/926 1305

التنظيم

President

Aleksandr DIUKOV

Senior Vice President

Nikita SIMONYAN

Vice President

Aleksandr ALAEV

Denis SOLOVEV

Elena ILYUKHINA

Evgeny GINER

Igor KAMENSKOY

General Secretary

Maksim MITROFANOV

Treasurer

Arseny ZAMYATIN

Media And Communication Manager

Egor KRETSAN

Petr LIMONOV

Technical Director

Andrey VLASOV

National Coach Men

Valeri KARPIN

National Coach Women

Yury KRASNOZHAN

Chairperson of the Referees Committee

Pavel KAMANTSEV

Head/Director of the Referees Department

Milorad MAZIC

Referee Coordinator

Daria GADZHIEVA

Futsal Coordinator

Emil ALIEV

تصنيف روسيا

تصنيف منتخب روسيا للرجال
تصنيف منتخب روسيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
36
مصر
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
التشيك
1494.04

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
24
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
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قرارات مهمة بشأن تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 08: Aleksandr Golovin of Russia poses during the official UEFA Euro 2020 media access day at The Novogorsk Training Center on June 08, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images)
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بيان FIFA بخصوص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بخصوص روسيا
٢٢ أبريل ٢٠٢١
ANDORRA LA VELLA, ANDORRA - OCTOBER 07: Cristiano Ronaldo of Portugal scores the opening goal past the goalkeeper Josep Gomes of Andorraduring the FIFA 2018 World Cup Qualifier between Andorra and Portugal at the Estadi Nacional on October 7, 2017 in Andorra la Vella, Andorra. (Photo by David Ramos/Getty Images)
البطولات
تصفيات كأس العالم بلغة الأرقام
٢٢ مارس ٢٠٢١
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