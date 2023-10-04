الاتحاد الروسي لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.rfs.ru
العنوان
7 Narodnaya street,
115172 MOSCOW
Russia
طرق التواصل
الهاتف: +7-495/926 1300
البريد الإلكتروني:info@rfs.ru
فاكس: +7-495/926 1305
President
Aleksandr DIUKOV
Senior Vice President
Nikita SIMONYAN
Vice President
Aleksandr ALAEV
Denis SOLOVEV
Elena ILYUKHINA
Evgeny GINER
Igor KAMENSKOY
General Secretary
Maksim MITROFANOV
Treasurer
Arseny ZAMYATIN
Media And Communication Manager
Egor KRETSAN
Petr LIMONOV
Technical Director
Andrey VLASOV
National Coach Men
Valeri KARPIN
National Coach Women
Yury KRASNOZHAN
Chairperson of the Referees Committee
Pavel KAMANTSEV
Head/Director of the Referees Department
Milorad MAZIC
Referee Coordinator
Daria GADZHIEVA
Futsal Coordinator
Emil ALIEV
تصنيف روسيا
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
36
مصر
مصر
1500.38
37
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
1494.04
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
24
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
1701.52
28
أوتياروا نيوزيلندا
أوتياروا نيوزيلندا
1685.75
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الروسي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.