اتحاد رومانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.frf.ro
العنوان
House of Football,
Str. Serg. Serbanica Vasile 12,
022186 BUCHAREST
Romania
طرق التواصل
الهاتف: +40-21/302 9150
البريد الإلكتروني:frf@frf.ro
فاكس: +40-21/302 9192
التنظيم
President
Razvan BURLEANU
Vice President
Gino IORGULESCU
General Secretary
Radu VISAN
Treasurer
Adrian MITIRITA
Georgiana SCHILLO
Media And Communication Manager
Gabriel BERCEANU
Technical Director
Mihai STOICHITA
National Coach Men
Edward IORDANESCU
National Coach Women
Christian DULCA
Chairperson of the Referees Committee
Kyros VASSARAS
Head/Director of the Referees Department
Augustus CONSTANTIN
Referee Coordinator
Kyros VASSARAS
Futsal Coordinator
Daniel PETCU
تصنيف رومانيا
تصنيف منتخب رومانيا للرجال
تصنيف منتخب رومانيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
43
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
1469.81
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
43
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
1518.37
١٥ مارس ٢٠٢٤
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