اتحاد رومانيا لكرة القدم

اتحاد رومانيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.frf.ro

العنوان

House of Football,

Str. Serg. Serbanica Vasile 12,

022186 BUCHAREST

Romania

طرق التواصل

الهاتف: +40-21/302 9150

البريد الإلكتروني:frf@frf.ro

فاكس: +40-21/302 9192

التنظيم

President

Razvan BURLEANU

Vice President

Gino IORGULESCU

General Secretary

Radu VISAN

Treasurer

Adrian MITIRITA

Georgiana SCHILLO

Media And Communication Manager

Gabriel BERCEANU

Technical Director

Mihai STOICHITA

National Coach Men

Edward IORDANESCU

National Coach Women

Christian DULCA

Chairperson of the Referees Committee

Kyros VASSARAS

Head/Director of the Referees Department

Augustus CONSTANTIN

Referee Coordinator

Kyros VASSARAS

Futsal Coordinator

Daniel PETCU

تصنيف رومانيا

تصنيف منتخب رومانيا للرجال
تصنيف منتخب رومانيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
43
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1480.24
44
بنما
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
مالي
1469.81

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
43
المجر
المجر
المجر
1541.48
44
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1518.37

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد رومانيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد رومانيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠