اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.irishfa.com
العنوان
National Football Stadium,
Donegall Avenue,
BT12 6LW BELFAST
Northern Ireland
طرق التواصل
الهاتف: +44-28/9066 9458
البريد الإلكتروني:info@irishfa.com
فاكس: +44-28/9066 7620
التنظيم
President
Conrad KIRKWOOD
Vice President
Jack GRUNDIE
Neil JARDINE
General Secretary
Patrick NELSON
Treasurer
Graham FITZGERALD
Media And Communication Manager
Danny LYNCH
Technical Director
Aaron HUGHES
National Coach Men
Michael O NEILL
National Coach Women
Tanya OXTOBY
Chairperson of the Referees Committee
Joe RICE
Head/Director of the Referees Department
Trevor MOUTRAY
Referee Coordinator
Andrew DAVEY
تصنيف أيرلندا الشمالية
تصنيف منتخب أيرلندا الشمالية للرجال
تصنيف منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
1320.42
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
44
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95
١٥ مارس ٢٠٢٤
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بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
Football Unites the World
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