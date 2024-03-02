اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.irishfa.com

العنوان

National Football Stadium,

Donegall Avenue,

BT12 6LW BELFAST

Northern Ireland

طرق التواصل

الهاتف: +44-28/9066 9458

البريد الإلكتروني:info@irishfa.com

فاكس: +44-28/9066 7620

التنظيم

President

Conrad KIRKWOOD

Vice President

Jack GRUNDIE

Neil JARDINE

General Secretary

Patrick NELSON

Treasurer

Graham FITZGERALD

Media And Communication Manager

Danny LYNCH

Technical Director

Aaron HUGHES

National Coach Men

Michael O NEILL

National Coach Women

Tanya OXTOBY

Chairperson of the Referees Committee

Joe RICE

Head/Director of the Referees Department

Trevor MOUTRAY

Referee Coordinator

Andrew DAVEY

تصنيف أيرلندا الشمالية

تصنيف منتخب أيرلندا الشمالية للرجال
تصنيف منتخب أيرلندا الشمالية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
72
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1342.64
73
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1342.57
74
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1333.17
75
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1323.43
76
غينيا
غينيا
غينيا
1320.42

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
44
كوستاريكا
كوستاريكا
كوستاريكا
1532.85
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1524.64
46
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1524.06
47
تايلندا
تايلندا
تايلندا
1518.37
48
أوزبكستان
أوزبكستان
أوزبكستان
1516.95

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

GLASGOW, SCOTLAND - MARCH 02: FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström during the IFAB 138th Annual General Meeting (AGM) press conference on March 2, 2024 in Glasgow, Scotland. (Photo by Euan Cherry - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
FIFA يشيد بقرار IFAB بشأن التبديل الدائم للاعبين المشتبه بإصابتهم بارتجاج
٢ مارس ٢٠٢٤
Loughgall FC
Football Unites the World
لوغال - قصة أصغر مستوطنة في أوروبا وامتلاكها نادٍ لكرة قدم من الدرجة الأولى
٣ نوفمبر ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - MARCH 04: (L-R) Irish FA President Conrad Kirkwood, FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock, FIFA Council Member Hany Abo Rida, The Football Association Chairperson Debbie Hewitt, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, The Football Association of Wales President Steve Williams and Scottish Football Association President Rod Petrie during the IFAB 137th AGM at The London Marriot Hotel County Hall on March 04, 2023 in London, England. (Photo by Tom Dulat - The FA/The FA via Getty Images)
المنظمة
المجلس الدولي لكرة القدم يؤكد التجارب الجارية على إعلان القرارات التحكيمية عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد
٤ مارس ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - DECEMBER 07: The World Cup Trophy is seen prior to the Preliminary Draw of the 2022 Qatar FIFA World Cup on December 07, 2020 in Zurich, Switzerland. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
الطريق إلى قطر ٢٠٢٢ يتضح لمنتخبات أوروبا
٧ ديسمبر ٢٠٢٠
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البطولات
إقامة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في 7 ديسمبر/كانون الأول
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠